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Kauai Ferien auf Hawaii, USA

Kauai Reisen

Hawaii Ferien auf der Garteninsel vom Spezialisten

Die nördlichste der hawaiianischen Inseln ist der Inbegriff dessen, was sich die meisten Menschen unter einer Trauminsel vorstellen und der Übername «Garteninsel» passt wie die Faust aufs Auge. Rauschende Wasserfälle, tiefe grüne Täler, moosbewachsene Felsen, ein üppiger tropischer Regenwald und saftige Wiesen finden Sie auf Ihrer Kauai Reise in Hülle und Fülle. Natürlich aber gehören zu einer Trauminsel auch bezaubernde Sandstrände, versteckte Buchten und türkisfarbenes Wasser. In dieser atemberaubenden Natur können Sie tun, was immer Ihr Herz begehrt.

Gemütliche Tage am Strand, ein Zipline-Abenteuer im Dschungel, eine Wanderung auf die höchsten Gipfel der Insel, eine Kanufahrt auf einem der vielen Flüsse oder auf dem offenen Meer oder ein Schnorchelausflug in die faszinierende Unterwasserwelt vor der Küste Kauais. Die Möglichkeiten sind beinahe endlos, wie Sie die perfekten Kauai Ferien verbringen können. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne, Ihre Träume wahr werden zu lassen!

Grand Hyatt Kauai Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Poipu - Kauai
Das Resort liegt direkt am Poipu-Strand, einem der schönsten Sandstrände Kauais.
The Westin Princeville Ocean ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Princeville - Kauai
Das Resort liegt an der wunderschönen Nordküste Kauais direkt auf den grünen Klippen. Den Gästen steht ein...
The Westin Princeville Ocean ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Princeville - Kauai
Das Resort liegt an der wunderschönen Nordküste Kauais direkt auf den grünen Klippen. Den Gästen steht ein...
Sheraton Kauai ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Poipu - Kauai
Das Resort liegt direkt am Strand von Poipu. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in der näheren...
Koloa Landing ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Kapaa - Kauai
Das Koloa Landing Resort befindet sich im südlichen Teil von Kauai. Die Geschäfte und Restaurants im Poipu Shopping...
OUTRIGGER Kauai Beach Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Lihue - Kauai
Das Resort befindet sich im Osten der Insel direkt am Sandstrand der Hanamaulu Bucht gelegen, welche jedoch nicht zum...
Waimea Plantation CottagesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Waimea - Kauai
Direkt an einem Strand mit schwarzem Sand, an der Westküste Kauais nahe des Waimea Canyons.
Aston Islander on the BeachHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Kapaa - Kauai
An Kauais Ostküste und nur ca. 10 km vom Flughafen Lihue entfernt, liegt diese Unterkunft direkt am Strand. Shopping-...
Castle Kiahuna PlantationHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Poipu - Kauai
Direkt am schönen Sandstrand von Poipu gelegen, dem touristischen Zentrum Kauai's. Das Poipu Shopping Village...
Kiahuna Plantation Resort Kauai by OUTRIGGERHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Koloa
Direkt am schönen Sandstrand von Kiahuna gelegen, unweit dem touristischen Zentrum Kauais., Poipu, gelegen. Das Poipu...
Kauai ShoresHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Kapaa - Kauai
Ca. 10 km vom Flughafen Lihue entfernt, liegt dieses Hotel direkt an einem langen Sandstrand der Coconut Coast....
Hilton Vacation Club The Point at PoipuHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Lihue - Kauai
An der Südspitze Kauais mit schöner Aussicht auf das Meer liegt diese Unterkunft etwa 800m vom nächsten Strand...
The Cliffs at PrincevilleHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Princeville - Kauai
Die Apartmentanlage liegt an der Nordküste von Kauai auf einer Klippe und bietet einen eindrücklichen Blick aufs...
The Cliffs at PrincevilleHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Princeville - Kauai
Die Apartmentanlage liegt an der Nordküste von Kauai auf einer Klippe und bietet einen eindrücklichen Blick aufs...

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