Kauai Reisen
Hawaii Ferien auf der Garteninsel vom Spezialisten
Grand Hyatt Kauai Resort & Spa
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Poipu - Kauai
Das Resort liegt direkt am Poipu-Strand, einem der schönsten Sandstrände Kauais.
The Westin Princeville Ocean Resort
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Princeville - Kauai
Das Resort liegt an der wunderschönen Nordküste Kauais direkt auf den grünen Klippen. Den Gästen steht ein...
The Westin Princeville Ocean Resort
Preis auf Anfrage
Princeville - Kauai
Das Resort liegt an der wunderschönen Nordküste Kauais direkt auf den grünen Klippen. Den Gästen steht ein...
Sheraton Kauai Resort
Preis auf Anfrage
Poipu - Kauai
Das Resort liegt direkt am Strand von Poipu. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in der näheren...
Koloa Landing Resort
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Kapaa - Kauai
Das Koloa Landing Resort befindet sich im südlichen Teil von Kauai. Die Geschäfte und Restaurants im Poipu Shopping...
OUTRIGGER Kauai Beach Resort & Spa
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Lihue - Kauai
Das Resort befindet sich im Osten der Insel direkt am Sandstrand der Hanamaulu Bucht gelegen, welche jedoch nicht zum...
Waimea Plantation Cottages
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Waimea - Kauai
Direkt an einem Strand mit schwarzem Sand, an der Westküste Kauais nahe des Waimea Canyons.
Aston Islander on the Beach
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Kapaa - Kauai
An Kauais Ostküste und nur ca. 10 km vom Flughafen Lihue entfernt, liegt diese Unterkunft direkt am Strand. Shopping-...
Castle Kiahuna Plantation
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Poipu - Kauai
Direkt am schönen Sandstrand von Poipu gelegen, dem touristischen Zentrum Kauai's. Das Poipu Shopping Village...
Kiahuna Plantation Resort Kauai by OUTRIGGER
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Koloa
Direkt am schönen Sandstrand von Kiahuna gelegen, unweit dem touristischen Zentrum Kauais., Poipu, gelegen. Das Poipu...
Kauai Shores
Preis auf Anfrage
Kapaa - Kauai
Ca. 10 km vom Flughafen Lihue entfernt, liegt dieses Hotel direkt an einem langen Sandstrand der Coconut Coast....
Hilton Vacation Club The Point at Poipu
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Lihue - Kauai
An der Südspitze Kauais mit schöner Aussicht auf das Meer liegt diese Unterkunft etwa 800m vom nächsten Strand...
The Cliffs at Princeville
Preis auf Anfrage
Princeville - Kauai
Die Apartmentanlage liegt an der Nordküste von Kauai auf einer Klippe und bietet einen eindrücklichen Blick aufs...
The Cliffs at Princeville
Preis auf Anfrage
Princeville - Kauai
Die Apartmentanlage liegt an der Nordküste von Kauai auf einer Klippe und bietet einen eindrücklichen Blick aufs...
Bahamas Ferien
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