Shoreline Hotel
Honolulu
Beschreibung
Lage
Ca. 300 m von Waikikis berühmten Sandstränden und somit auch nur wenige Minuten von vielen Attraktionen und der belebten Kalakaua Avenue entfernt. Zum Honolulu Zoo sind es nur ca. 600 m und der Diamond Head liegt gute 3 km vom Hotel entfernt.
Angebot
Das Hotel verfügt über ein Restaurant, eine Bar und eine Dachterrasse mit Pool.
Zimmer
Jedes der 135 farbenfrohen Zimmer verfügt nebst Annehmlichkeiten wie Mini-Kühlschrank auch über einen Balkon. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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