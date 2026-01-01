Beschreibung

Lage Dieses ruhig gelegene Hotel ist nur 5 Minuten vom Strand entfernt. Einkaufsmöglichkeiten und einige Sehenswürdigkeiten sind zu Fuss gut zu erreichen.

Angebot Zur Ausstattung gehören ein Restaurant, ein Coffeeshop sowie ein Aussenpool mit Poolbar und Jacuzzi sowie ein Fitnessraum. Mehrmals monatlich finden Events wie Poolparties statt.