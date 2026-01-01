Wayfinder Waikiki
Honolulu
Beschreibung
Lage
Dieses ruhig gelegene Hotel ist nur 5 Minuten vom Strand entfernt. Einkaufsmöglichkeiten und einige Sehenswürdigkeiten sind zu Fuss gut zu erreichen.
Angebot
Zur Ausstattung gehören ein Restaurant, ein Coffeeshop sowie ein Aussenpool mit Poolbar und Jacuzzi sowie ein Fitnessraum. Mehrmals monatlich finden Events wie Poolparties statt.
Zimmer
Die 228 im hawaiianischen Stil gestalteten Zimmer, viele mit Balkon, verfügen nebst den üblichen Annehmlichkeiten über Mini-Kühlschrank und WLAN.
Preis auf Anfrage
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