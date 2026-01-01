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Big Island Ferien, Hawaii, USA

Hawaii Ferien auf Hawaii Island

Die schönsten Hotels auf der grössten Insel Hawaiis

In Ihren Hawaii Island Ferien auf Hawaii treffen Sie auf dichten grünen Regenwald, karge Vulkanlandschaften, saftige Wiesen, romantische Buchten und eine unglaublich fröhliche und gastfreundliche Bevölkerung. Die Hotels auf Hawaii Island reichen von der einfachen Unterkunft für unkomplizierte und budgetbewusste Reisende, bis hin zu Luxusresorts, welche Ihnen jeden nur erdenklichen Komfort bieten. Die jüngste aller hawaiianischen Inseln besteht aus 5 grossen Vulkanen: Kohala, Hualalai, Mauna Kea, Mauna Loa und Kilauea. Einige davon sind noch aktiv, wobei der Kilauea als aktivster Vulkan der Welt gilt.

Aufgrund der seit 1983 andauernden vulkanischen Tätigkeit und des damit verbundenen Lavastroms wächst die Insel jährlich um einige Hektare nach Süden hin. Auf Hawaii Island finden sich ganze 8 der 13 Klimazonen der Erde, was die Insel zu einer der abwechslungsreichsten und gegensätzlichsten Regionen der Welt macht. Welche Unterkunft Ihre Wünsche am besten abdeckt, erfahren Sie von unseren USA Spezailisten, fragen Sie uns an!

Fairmont OrchidHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Waikoloa
In Kohala, ca. 36 km vom Airport Kona entfernt, befindet sich dieses Luxushotel. Es liegt direkt am Strand einer...
Hilton Waikoloa VillageHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Waikoloa
Das Hilton Waikoloa Village ist das grösste Resort auf Big Island und liegt an der felsigen Kohala-Küste mit direktem...
Volcano HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Hawaii Volcanoes National Park
Das einzige Hotel im Volcanoes Nationalpark am Kraterrand des Kilauea-Vulkans. Der Flughafen von Hilo liegt ca. 50 km...
Waikoloa Beach Marriott Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Waikoloa
Das gehobene Hotel ist in einer traumhaften Gartenanlage mit Lagune eingebettet und liegt direkt am Strand in...
The Westin Hapuna Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Kamuela
Am wunderschönen Strand von Hapuna Beach, im Norden der Insel an der Kohala Coast, gelegen. Der Hapuna Beach State...
Mauna Lani Auberge Resorts CollectionHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Kamuela
Ca. 30 Minuten nördlich von Kona's internationalem Flughafen gelegen, bietet dieses Strandresort (weisser Strand) an...
Courtyard King Kamehameha- Kona Beach HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Kailua-Kona
Das Strandhotel liegt direkt im Herzen von Kona, angrenzend an einen kleinen Sandstrand im Hafenbereich. Zahlreiche...
Mauna Kea Beach HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Waikoloa
Die Unterkunft befindet sich ca. 30 Minuten nördlich vom Kona’s International Airport, direkt am wunderschönen...
Castle Hilo Hawaiian HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Hilo
Das Castle Hilo Hawaiian Hotel liegt direkt an der Küste von Hilo. Der Strand ist nur einen kurzen Spaziergang...
Royal Kona ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Kailua-Kona
Das Royal Kona Resort liegt am Ortsrand von Kailua-Kona direkt am Meer. In ca. 10 Gehminuten ist der Ortskern mit...
Chalet Kilauea Rainforest HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Hawaii Volcanoes National Park
Das Hotel liegt in der Nähe des Eingangs zum Volcanoes Nationalpark (ca. 3 km) und ist in eine exotische...
SCP Hotel HiloHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Hilo
Dieses 2021 eröffnete Hotel liegt in Hilo, nur 5 Minuten vom Flughafen entfernt. Das Hotel ist durch eine Strasse vom...
Club Wyndham Kona Hawaiian ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Kailua-Kona
Etwas südlich von Kailua-Kona unweit der Küste gelegen, befindet sich dieses Resort ca. 5 Fahrminuten vom Ortszentrum...
Chalet Kilauea - Lokahi LodgeHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Hawaii Volcanoes National Park
Die Lokahi Lodge liegt am ruhigen Ortsrand von Volcano Village und ist weniger als 2 km vom Hawaii Volcanoes...

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