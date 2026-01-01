Hawaii Ferien auf Hawaii Island
Die schönsten Hotels auf der grössten Insel Hawaiis
Fairmont Orchid
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Waikoloa
In Kohala, ca. 36 km vom Airport Kona entfernt, befindet sich dieses Luxushotel. Es liegt direkt am Strand einer...
Hilton Waikoloa Village
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Waikoloa
Das Hilton Waikoloa Village ist das grösste Resort auf Big Island und liegt an der felsigen Kohala-Küste mit direktem...
Volcano House
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Hawaii Volcanoes National Park
Das einzige Hotel im Volcanoes Nationalpark am Kraterrand des Kilauea-Vulkans. Der Flughafen von Hilo liegt ca. 50 km...
Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa
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Waikoloa
Das gehobene Hotel ist in einer traumhaften Gartenanlage mit Lagune eingebettet und liegt direkt am Strand in...
The Westin Hapuna Beach Resort
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Kamuela
Am wunderschönen Strand von Hapuna Beach, im Norden der Insel an der Kohala Coast, gelegen. Der Hapuna Beach State...
Mauna Lani Auberge Resorts Collection
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Kamuela
Ca. 30 Minuten nördlich von Kona's internationalem Flughafen gelegen, bietet dieses Strandresort (weisser Strand) an...
Courtyard King Kamehameha- Kona Beach Hotel
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Kailua-Kona
Das Strandhotel liegt direkt im Herzen von Kona, angrenzend an einen kleinen Sandstrand im Hafenbereich. Zahlreiche...
Mauna Kea Beach Hotel
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Waikoloa
Die Unterkunft befindet sich ca. 30 Minuten nördlich vom Kona’s International Airport, direkt am wunderschönen...
Castle Hilo Hawaiian Hotel
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Hilo
Das Castle Hilo Hawaiian Hotel liegt direkt an der Küste von Hilo. Der Strand ist nur einen kurzen Spaziergang...
Royal Kona Resort
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Kailua-Kona
Das Royal Kona Resort liegt am Ortsrand von Kailua-Kona direkt am Meer. In ca. 10 Gehminuten ist der Ortskern mit...
Chalet Kilauea Rainforest Hotel
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Hawaii Volcanoes National Park
Das Hotel liegt in der Nähe des Eingangs zum Volcanoes Nationalpark (ca. 3 km) und ist in eine exotische...
SCP Hotel Hilo
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Hilo
Dieses 2021 eröffnete Hotel liegt in Hilo, nur 5 Minuten vom Flughafen entfernt. Das Hotel ist durch eine Strasse vom...
Club Wyndham Kona Hawaiian Resort
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Kailua-Kona
Etwas südlich von Kailua-Kona unweit der Küste gelegen, befindet sich dieses Resort ca. 5 Fahrminuten vom Ortszentrum...
Chalet Kilauea - Lokahi Lodge
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Hawaii Volcanoes National Park
Die Lokahi Lodge liegt am ruhigen Ortsrand von Volcano Village und ist weniger als 2 km vom Hawaii Volcanoes...
Bahamas Ferien
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