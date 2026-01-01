Courtyard Oahu North Shore
Honolulu
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt an Oahus Nordostküste, nur durch den Kamehameha Highway und eine weitere Häuserzeile vom Strand entfernt. Das Polynesian Cultural Center befindet sich in 100 m Distanz. Ebenfalls sind mehrere Restaurants und Geschäfte in Gehdistanz erreichbar.
Angebot
Die Gäste erwartet ein Restaurant, ein Aussenpool und ein Fitnesscenter.
Zimmer
Die 144 Zimmer sind in warmen Erdtönen gehalten und bieten einen Kaffeekocher, einen Mini-Kühlschrank sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
Loading map...