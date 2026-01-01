Das Resort liegt am Anfang von Waikiki Beach direkt am breiten Sandstrand. Eine Vielzahl an Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten sowie Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe. Der Flughafen Honolulu ist ca. 20 Fahrminuten vom Resort entfernt.

Das Resort bietet seinen Gästen über 20 Restaurants, Coffeeshops, Bars & Lounges für das leibliche Wohl. Den Aussenbereich bilden eine wundervolle Lagune, üppige tropische Gärten und eine weitläufige Poollandschaft mit 5 Pools, Rutschen und Wasserfällen. Eine Einkaufsarkade, ein-Spa-Bereich sowie ein Fitnesscenter stehen ebenfalls zur Verfügung. Das Unterhaltungsangebot umfasst zahlreiche Wassersport- sowie kulturelle Aktivitäten, tägliche Luaus und einmal wöchentlich ein Feuerwerk. Von den 5 Wohntürmen bildet der Ali’i Tower ein Refugium für Gäste mit gehobenen Ansprüchen dank eigener Reception, Pool-Terrasse, Bar und Fitnessraum sowie exklusivem Concierge-Service.