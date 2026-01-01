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Hilton Hawaiian Village Beach Resort & Spa

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Honolulu

Ein Paradies für Familien und Alle, die die Vielfalt eines Resorts schätzen.

Beschreibung

Lage
Das Resort liegt am Anfang von Waikiki Beach direkt am breiten Sandstrand. Eine Vielzahl an Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten sowie Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe. Der Flughafen Honolulu ist ca. 20 Fahrminuten vom Resort entfernt.
Angebot
Das Resort bietet seinen Gästen über 20 Restaurants, Coffeeshops, Bars & Lounges für das leibliche Wohl. Den Aussenbereich bilden eine wundervolle Lagune, üppige tropische Gärten und eine weitläufige Poollandschaft mit 5 Pools, Rutschen und Wasserfällen. Eine Einkaufsarkade, ein-Spa-Bereich sowie ein Fitnesscenter stehen ebenfalls zur Verfügung. Das Unterhaltungsangebot umfasst zahlreiche Wassersport- sowie kulturelle Aktivitäten, tägliche Luaus und einmal wöchentlich ein Feuerwerk. Von den 5 Wohntürmen bildet der Ali’i Tower ein Refugium für Gäste mit gehobenen Ansprüchen dank eigener Reception, Pool-Terrasse, Bar und Fitnessraum sowie exklusivem Concierge-Service.
Zimmer
Alle der 2860 grossen und hell eingerichteten Zimmer und Suiten verfügen über Mini-Kühlschrank und Balkon. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

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