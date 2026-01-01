Molokai Ferien auf Hawaii
Entspannung auf der “Friendly Island”
Hotel Molokai
Preis auf Anfrage
Kaunakakai
Das Hotel befindet sich direkt am Meer. Zum Flughafen sind es ca. 15 km und zur Fähranleger ca. 5 Minuten mit dem Auto.
Molokai Shores
Preis auf Anfrage
Kaunakakai
Das Hotel befindet sich direkt am Strand, ca. 1,5 Kilometer vom Fähranleger nach Maui entfernt.
Bahamas Ferien
Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.
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