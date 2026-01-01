Bis jetzt wurde Molokai vom Massentourismus verschont, da die Einwohner Wert darauf legen, ihren ländlichen Lebensstil zu pflegen und die Ursprünglichkeit der Insel zu bewahren. Molokai gilt deshalb auch als die natürlichste und unberührteste Insel von Hawaii. Dies führt dazu, dass Sie Ihre Molokai Ferien ganz entspannt und ohne Hektik geniessen können. Im Vordergrund steht die Natur und der verantwortungsvolle Umgang damit. Es erwarten Sie einsame Strände, versteckte Wasserfälle, verwunschene Pfade, idyllische Buchten, die weltweit höchsten Meeresklippen, einen der längsten Sandstrände Hawaiis und abgelegene Siedlungen.

Hier können Sie die Seele baumeln lassen und fernab von Trubel und Menschenmassen Ihre Badeferien auf Molokai geniessen. Unsere Hotels unterstreichen diesen Aspekt, sind sie doch sehr persönlich und authentisch, ohne auf einen gewissen Luxus zu verzichten. Wir kennen die besten Unterkünfte aus eigener Erfahrung, profitieren Sie von unserem Know how und lassen Sie sich von unserem USA Team beraten!