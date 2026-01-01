Das geschichtsträchtige Luxushotel, das aufgrund seiner Farbe auch «Pink Palace» genannt wird, befindet sich am flach abfallenden Strand von Waikiki Beach.

Für die kulinarische Verpflegung sorgen 3 Restaurants mit Bar und eine Bäckerei. Zudem findet zweimal wöchentlich ein Luau statt. Zur Hotelausstattung gehören ein Spa-Bereich, ein Fitnesscenter, eine Boutique, ein Aussenpool zur Erholung sowie ein grosszügiger Familienbereich mit 2 weiteren Aussenpools, Rutsche, Planschbecken für die Kleinen und Sprudelbereich für die Grossen. Surf- und Stand-Up-Paddle-Unterricht werden ebenso angeboten wie Yoga-Stunden, Führungen durch das Hotel und tägliche kulturelle Aktivitäten (gegen Gebühr).