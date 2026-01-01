The Royal Hawaiian Resort
Honolulu
Beschreibung
Lage
Das geschichtsträchtige Luxushotel, das aufgrund seiner Farbe auch «Pink Palace» genannt wird, befindet sich am flach abfallenden Strand von Waikiki Beach.
Angebot
Für die kulinarische Verpflegung sorgen 3 Restaurants mit Bar und eine Bäckerei. Zudem findet zweimal wöchentlich ein Luau statt. Zur Hotelausstattung gehören ein Spa-Bereich, ein Fitnesscenter, eine Boutique, ein Aussenpool zur Erholung sowie ein grosszügiger Familienbereich mit 2 weiteren Aussenpools, Rutsche, Planschbecken für die Kleinen und Sprudelbereich für die Grossen. Surf- und Stand-Up-Paddle-Unterricht werden ebenso angeboten wie Yoga-Stunden, Führungen durch das Hotel und tägliche kulturelle Aktivitäten (gegen Gebühr).
Zimmer
528 stilvoll eingerichtete Zimmer, unterteilt in historische Zimmer und die moderneren Räumlichkeiten des Mailani Towers. Alle Zimmer verfügen über einen Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank und WLAN gegen Gebühr. Zimmer mit Balkon buchbar.
Preis auf Anfrage
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