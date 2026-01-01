Beschreibung

Lage Seit seiner Eröffnung 1964 hat dieses traditionelle Luxusresort schon viele Hollywoodlegenden und Präsidenten beherbergt. Es liegt am Ende der Kahala Avenue an einem unberührten weissen Sandstrand im Osten Honolulus, nur zehn Fahrminuten von den Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten in Waikiki entfernt.

Angebot 4 Restaurants und eine Lounge verwöhnen die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten. Zudem gehören ein Aussenpool, ein Spa-Bereich sowie ein Fitnesscenter mit Saunen und Jacuzzi ebenso zu den Annehmlichkeiten des Resorts wie Fitness- und Yoga-Stunden, kulturelle Aktivitäten, ein Shuttle-Service nach Waikiki und ein Sportgeräteverleih. In der hauseigenen, natürlichen Lagune wird ein Delfinprogramm abgehalten.