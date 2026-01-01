Beschreibung

Lage Das Hotel liegt direkt am berühmten Strand von Waikiki Beach. Zahlreiche Geschäfte und Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe. Der «Diamond Head Crater Park» befindet sich ungefähr 6,5 Kilometer entfernt.

Angebot Den Gästen stehen 4 Restaurants, 2 Bars & Lounges, Snackshop, tägliche Abendunterhaltung, Fitnesscenter, Spa-Bereich, Pool mit Sonnenterrasse und Wasserrutschbahn, 2 Jacuzzis, «Infinity Edge Pool» (nur für Erwachsene), Kinderspielplatz sowie verschiedene Geschäfte und Boutiquen zur Verfügung.