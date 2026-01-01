Sheraton Waikiki
Honolulu
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt direkt am berühmten Strand von Waikiki Beach. Zahlreiche Geschäfte und Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe. Der «Diamond Head Crater Park» befindet sich ungefähr 6,5 Kilometer entfernt.
Angebot
Den Gästen stehen 4 Restaurants, 2 Bars & Lounges, Snackshop, tägliche Abendunterhaltung, Fitnesscenter, Spa-Bereich, Pool mit Sonnenterrasse und Wasserrutschbahn, 2 Jacuzzis, «Infinity Edge Pool» (nur für Erwachsene), Kinderspielplatz sowie verschiedene Geschäfte und Boutiquen zur Verfügung.
Zimmer
Die 1636 modernen, stilvoll eingerichteten Zimmer sind auf 31 Etagen verteilt und verfügen alle über TV, Telefon, Minibar, Kaffeemaschine, Safe und kostenloses WLAN.
Preis auf Anfrage
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