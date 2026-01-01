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Lanai Reisen, Hawaii, USA

Lanai Reisen

Ein Rohdiamant unter den Inseln Hawaiis

Die kleinste bewohnte Insel in Hawaii zählt nur 3200 Einwohner und besteht aus einem Hochplateau. Obwohl die ehemalige Ananasinsel, welche bis 1992 die weltgrösste Ananasplantage beherbergte, touristisch noch nicht gleich entwickelt ist wie ihre Nachbarinseln, so lohnt sich ein Ausflug auf die Insel allemal. Hier finden sich nämlich zwei ganz interessante Gegensätze. Auf der einen Seite komfortable Luxusresorts, welche meistens auch über attraktive Golfplätze mit Meisterschaftsniveau verfügen und somit ein Paradies für Golfbegeisterte darstellen.

Auf der anderen Seite natürliche und kaum erschlossene Regionen, wo nicht Luxus, sondern authentisches Natur- und Abenteuerfeeling im Vordergrund stehen. Auch die wunderschönen Strände auf Lanai sind zu einem grossen Teil noch nicht mit einer anderswo üblichen Infrastruktur ausgestattet, weshalb sich auch die Menge an Touristen und Badegästen in Grenzen hält. Ferien in Lanai sind also auf jeden Fall etwas ganz Besonderes.

Four Seasons Lanai ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Lanai
Auf einer Anhöhe im Süden der Insel gelegen. Die Fähranlegestelle für Verbindungen nach Maui ist keine 5 Fahrminuten...

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