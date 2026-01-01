Hyatt Regency Waikiki Beach Resort & Spa
Honolulu
Beschreibung
Lage
Gegenüber dem Strand, ca. 5 Blocks vom Kapiolani Park und dem Honolulu Zoo entfernt. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Unterhaltungsangebot in der Umgebung.
Angebot
Spa- und Wellnesscenter (gegen Gebühr), Pool mit Bar und Wasserfall in der Lobby.
Zimmer
1229 grosszügige Zimmer verteilt auf 40 Etagen. Die im hawaiianischen Dekor und mit Kirschholzmöbeln ausgestatteten Zimmer verfügen über Kühlschrank, iPod-Dockingstation sowie Balkon.
Preis auf Anfrage
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