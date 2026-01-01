Beschreibung

Lage Gegenüber dem Strand, ca. 5 Blocks vom Kapiolani Park und dem Honolulu Zoo entfernt. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Unterhaltungsangebot in der Umgebung.

Angebot Spa- und Wellnesscenter (gegen Gebühr), Pool mit Bar und Wasserfall in der Lobby.