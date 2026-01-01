Beschreibung

Lage Direkt am Waikiki-Strand gelegen. Diverse Restaurants, Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten befinden sich in der Umgebung.

Angebot Den Gästen stehen 2 Restaurants, ein Café, Pool am Meer, eine Poolbar, ein Fitness­center und Wassersport am Strand zur Verfügung.