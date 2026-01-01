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Moana Surfrider, a Westin Resort

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Honolulu

«The First Lady of Waikiki» – Traditionsreiches, 1901 eröffnetes Luxushotel mit nostalgischer Eleganz und modernem Komfort für anspruchsvolle Gäste.

Beschreibung

Lage
Direkt am Waikiki-Strand gelegen. Diverse Restaurants, Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten befinden sich in der Umgebung.
Angebot
Den Gästen stehen 2 Restaurants, ein Café, Pool am Meer, eine Poolbar, ein Fitness­center und Wassersport am Strand zur Verfügung.
Zimmer
Alle 793 Zimmer sind klassisch im hawaiianischen Stil eingerichtet. Die hellen Zimmer verfügen über eine TV, Telefon, Safe, Kühlschrank und Kaffeemaschine.
Preis auf Anfrage

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