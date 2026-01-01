Beschreibung

Lage Das Paradise Bay Resort liegt sehr ruhig an der Ostküste Oahus in der Kaneohe Bucht, welche durch das grösste Barrier Reef des hawaiianischen Archipels geschützt wird. Schöne Aussicht auf die Koolau-Berge. Honolulu mit seinen vielen Unterhaltungsmöglichkeiten befindet sich ca. 30 Minuten mit dem Auto entfernt.

Angebot Zu den Annehmlichkeiten gehören ein Aussenpool, ein Jacuzzi, ein Fitnessraum und eine Grillstelle. Mehrmals wöchentlich werden Abendessen in Buffetform veranstaltet. Die Gäste können sich zudem über Yoga- und Meditationskurse, Wassersportmöglichkeiten und -geräteverleih sowie Bootsausflüge freuen (gegen Gebühr).