Paradise Bay Resort
Honolulu
Beschreibung
Lage
Das Paradise Bay Resort liegt sehr ruhig an der Ostküste Oahus in der Kaneohe Bucht, welche durch das grösste Barrier Reef des hawaiianischen Archipels geschützt wird. Schöne Aussicht auf die Koolau-Berge. Honolulu mit seinen vielen Unterhaltungsmöglichkeiten befindet sich ca. 30 Minuten mit dem Auto entfernt.
Angebot
Zu den Annehmlichkeiten gehören ein Aussenpool, ein Jacuzzi, ein Fitnessraum und eine Grillstelle. Mehrmals wöchentlich werden Abendessen in Buffetform veranstaltet. Die Gäste können sich zudem über Yoga- und Meditationskurse, Wassersportmöglichkeiten und -geräteverleih sowie Bootsausflüge freuen (gegen Gebühr).
Zimmer
Das Resort verfügt über 40 individuell ausgestattete Studios, Suiten und Bungalows, die meisten davon mit Balkon und Terrasse und einem wunderbaren Ausblick über das Meer oder die Berge. Die Studios verfügen über eine Kitchenette mit Kühlschrank, Mikrowelle, Kochplatte und Kaffeekocher. Die Suiten bieten 1-2 Schlafzimmer und eine komplette Küche mit Wohnbereich. Der WLAN-Zugang ist gratis.
Preis auf Anfrage
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