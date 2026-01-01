Beschreibung

Lage An hervorragender Lage, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und in unmittelbarer Nähe zu den besten Geschäften Waikikis. Restaurants und Bars sind nur wenige Schritte entfernt.

Angebot Zur Ausstattung des Hotels gehört ein Restaurant mit Bar, ein Aussenpool und ein Fitnesscenter. Täglich werden Yoga- Stunden sowie kulturelle Aktivitäten angeboten. Zudem gibt es am Wochenende Live-Musik.