Sheraton Princess Kaiulani
Honolulu
Beschreibung
Lage
An hervorragender Lage, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und in unmittelbarer Nähe zu den besten Geschäften Waikikis. Restaurants und Bars sind nur wenige Schritte entfernt.
Angebot
Zur Ausstattung des Hotels gehört ein Restaurant mit Bar, ein Aussenpool und ein Fitnesscenter. Täglich werden Yoga- Stunden sowie kulturelle Aktivitäten angeboten. Zudem gibt es am Wochenende Live-Musik.
Zimmer
Alle 1140 hellen, gepflegten Zimmer bieten einem Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher sowie grösstenteils einen Balkon. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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