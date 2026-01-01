Maui Hotels und Unterkünfte
Action und Spass im Paradies
Andaz Maui at Wailea Resort
Preis auf Anfrage
Wailea - Maui
Das Luxusresort erstreckt sich über sechs Hektar am Mokapu Beach in Wailea an Mauis beliebter Südwestküste. Zum...
Fairmont Kea Lani Maui
Preis auf Anfrage
Wailea - Maui
Das Kea Lani Resort liegt direkt am schönen Sandstrand von Polo Beach in Wailea. Der Wailea Golfplatz befindet sich...
Hotel Wailea, Relais & Châteaux
Preis auf Anfrage
Wailea - Maui
Das frisch renovierte Resort ist an einem Hügel gelegen und bietet somit einen fantastischen Blick auf Wailea und das...
Hyatt Regency Maui Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Lahaina - Maui
Das Resort liegt angrenzend an die historische Altstadt Lahainas, direkt am schmalen Strand. Das Whalers...
Royal Lahaina Resort
Preis auf Anfrage
Lahaina - Maui
Das Resort liegt direkt am schönen Kaanapali-Strand. Nach Lahaina sind es ca. 5 km und der Flughafen Kahului ist in...
Sheraton Maui Resort
Preis auf Anfrage
Lahaina - Maui
Direkt beim Black Rock und am Strand von Kaanapali gelegen, befindet sich das Sheraton Maui ca. 6 km vom...
The Kapalua Villas
Preis auf Anfrage
Kapalua - Maui
Die Ferienanlage liegt umgeben von drei Golfplätzen im Norden der Insel, nur wenige Fahrminuten von drei schönen,...
Outrigger Honua Kai Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Lahaina - Maui
Das Resort ist direkt am berühmten Kaanapali Beach gelegen, nördlich des Black Rock. Golfplätze und erstklassige...
Hana Maui Resort
Preis auf Anfrage
Hana - Maui
Das Hana Maui Resort ist an der Ostküste von Maui gelegen, in der Nähe des Red Sand Beach, Hamoa Beach und...
Napili Kai Beach Resort
Preis auf Anfrage
Napili - Maui
Das Resort befindet sich in der Napili-Bucht nördlich von Lahaina, direkt am Strand. Ganz in der Nähe befindet sich...
Outrigger Kaanapali Beach Resort
Preis auf Anfrage
Lahaina - Maui
Das Hotel liegt direkt am Strand und ist ca. 5 km von Lahaina entfernt. Das Einkaufszentrum Whalers Village ist zu...
The Mauian
Preis auf Anfrage
Napili - Maui
In der Napili Bay direkt an einem der schönsten Strände Mauis befindet sich The Mauian. Lahaina liegt ca. 13 km...
Residence Inn by Marriott Wailea
Preis auf Anfrage
Wailea - Maui
Oberhalb von Wailea, ca. 10 Gehminuten vom Strand entfernt befindet sich dieses Suitenhotel. Restaurants, Bars und...
Lahaina Shores Beach Resort
Preis auf Anfrage
Lahaina - Maui
Das Resort liegt direkt am Strand am südlichen Ortsrand von Lahaina. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden...
Kohea Kai Maui
Preis auf Anfrage
Kihei - Maui
Nur durch eine Strasse vom Strand getrennt, befindet sich diese günstig gelegene Unterkunft an der Südküste Mauis....
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