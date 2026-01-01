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Maui Reisen, Hawaii, USA

Maui Hotels und Unterkünfte

Action und Spass im Paradies

Sie sind ein Fan von «Easy Living» und Spass am und im Wasser? Dann wird Sie die Insel Maui begeistern! Kilometerlange Strände und ganzjährig angenehme Temperaturen locken zum Baden, Schnorcheln, Angeln und vor allem aber auch zum Surfen. Nebst Wassersport hat die zweitgrösste Insel von Hawaii aber auch noch mehr zu bieten. Bestaunen Sie die atemberaubenden Sonnenauf- und Untergänge auf dem Gipfel des Haleakala-Vulkans, schlendern Sie durch die Gassen der Hauptstadt Lahaina, in der über 30 Gebäude liebevoll restauriert wurden und so einen spannenden Blick in die Vergangenheit gewähren, unternehmen Sie eine Wanderung in die Wunderwelt des Regenwaldes oder erkunden Sie die Insel auf gewundenen und natürlichen Strassen mit einem Mietwagen.

Unsere Hawaii Spezialisten sind voraus geflogen und haben die besten Hotels auf Maui für Sie inspiziert – gerne beraten wir Sie persönlich!

Andaz Maui at Wailea ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Wailea - Maui
Das Luxusresort erstreckt sich über sechs Hektar am Mokapu Beach in Wailea an Mauis beliebter Südwestküste. Zum...
Fairmont Kea Lani MauiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Wailea - Maui
Das Kea Lani Resort liegt direkt am schönen Sandstrand von Polo Beach in Wailea. Der Wailea Golfplatz befindet sich...
Hotel Wailea, Relais & ChâteauxHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Wailea - Maui
Das frisch renovierte Resort ist an einem Hügel gelegen und bietet somit einen fantastischen Blick auf Wailea und das...
Hyatt Regency Maui Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Lahaina - Maui
Das Resort liegt angrenzend an die historische Altstadt Lahainas, direkt am schmalen Strand. Das Whalers...
Royal Lahaina ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Lahaina - Maui
Das Resort liegt direkt am schönen Kaanapali-Strand. Nach Lahaina sind es ca. 5 km und der Flughafen Kahului ist in...
Sheraton Maui ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Lahaina - Maui
Direkt beim Black Rock und am Strand von Kaanapali gelegen, befindet sich das Sheraton Maui ca. 6 km vom...
The Kapalua VillasHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Kapalua - Maui
Die Ferienanlage liegt umgeben von drei Golfplätzen im Norden der Insel, nur wenige Fahrminuten von drei schönen,...
Outrigger Honua Kai Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Lahaina - Maui
Das Resort ist direkt am berühmten Kaanapali Beach gelegen, nördlich des Black Rock. Golfplätze und erstklassige...
Hana Maui ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Hana - Maui
Das Hana Maui Resort ist an der Ostküste von Maui gelegen, in der Nähe des Red Sand Beach, Hamoa Beach und...
Napili Kai Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Napili - Maui
Das Resort befindet sich in der Napili-Bucht nördlich von Lahaina, direkt am Strand. Ganz in der Nähe befindet sich...
Outrigger Kaanapali Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Lahaina - Maui
Das Hotel liegt direkt am Strand und ist ca. 5 km von Lahaina entfernt. Das Einkaufszentrum Whalers Village ist zu...
The MauianHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Napili - Maui
In der Napili Bay direkt an einem der schönsten Strände Mauis befindet sich The Mauian. Lahaina liegt ca. 13 km...
Residence Inn by Marriott WaileaHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Wailea - Maui
Oberhalb von Wailea, ca. 10 Gehminuten vom Strand entfernt befindet sich dieses Suitenhotel. Restaurants, Bars und...
Lahaina Shores Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Lahaina - Maui
Das Resort liegt direkt am Strand am südlichen Ortsrand von Lahaina. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden...
Kohea Kai MauiHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Kihei - Maui
Nur durch eine Strasse vom Strand getrennt, befindet sich diese günstig gelegene Unterkunft an der Südküste Mauis....

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