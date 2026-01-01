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Waikiki Beach Marriott Resort & Spa

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Honolulu

Erstklasshotel mit gepflegter und lockerer Atmosphäre.

Beschreibung

Lage
Im Herzen Waikikis gelegen und nur durch die Kalakaua Avenue vom Strand getrennt. Zahlreiche Geschäfte, Restaurants, sowie Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Angebot
12 Restaurants, Bars und Lounges, Fitnessraum, Boutiquen sowie Spa- und Wellnesscenter und zwei Swimmingpools. Abendliche hawaiianische Unterhaltung.
Zimmer
1310 komfortabel, in sonnigen Farben eingerichtete, grosszügige Zimmer mit Balkon.
Preis auf Anfrage

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