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Naples, Florida, USA

Naples Reisen

Ferien am schönsten und ruhigsten Stadtstrand Floridas

Manchmal führt kein Weg daran vorbei. Es gibt Gegenden, die sind einfach so schön, dass sie das Paradies im Namen führen müssen. Weil alles andere Untertreibung wäre. Wenn die Strände so strahlend perlweiss, so weich und von sattgrünen Kokospalmen gesäumt sind. Wenn es tausende kleine Inseln und dazu Mangrovenwälder gibt. Und wenn dann auch noch die Delfine springen, dann passt dieser Name perfekt: «Paradise Coast» - die 48 schönsten Kilometer an der Golfküste Floridas mit ihren flach abfallenden Stränden. Das Städtchen Naples mit seinen Villen und Sternehotels, mit Boutiquen, Open-Air-Cafés, Restaurants und einem langen hölzernen Pier, auf dessen Balustrade die Pelikane Pause machen, ist einfach nur traumhaft schön und gehört genauso zur Paradise Coast wie Marco Island und die Everglades.

Die Paradise Coast ist vom internationalen Flughafen von Fort Myers aus in 40 Fahrtminuten, von Miami aus in zwei Autostunden erreichbar. Unsere USA-Spezialisten stellen Ihnen gerne Ihre individuelle Florida Reise zusammen!

The Ritz Carlton NaplesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Naples
Die Anlage liegt direkt am Strand, ca. 15 Fahrminuten vom Flughafen und vom Zentrum von Naples mit...
LaPlaya Beach & Golf ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Naples
Direkt am Strand gelegen, befindet sich das Resort ca. 30 Fahrminuten vom Southwest Florida International Airport in...
Edgewater Beach HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Naples
Das Hotel befindet sich direkt am Strand von Naples, nur wenige Fahrminuten vom historischen Zentrum mit Restaurants...
The Inn on FifthHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Naples
Im Herzen der Altstadt von Naples liegt dieses hübsche Hotel. Restaurants, Galerien, Einkaufs- und...
Naples Bay Resort & MarinaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Naples
Das schöne Resort liegt am südlichen Rand von Naples, an der Naples Bay und am Tamiami Trail, dem Highway, welcher...
Bellasera ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Naples
Das Zentrum von Naples mit seinen Boutiquen, erlesenen Restaurants erreicht man in 10 Minuten zu Fuss. Der Strand...
Holiday Inn Club Vacations Sunset Cove ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Naples
Das Ferienresort befindet sich an einem Arm der Smokehouse Bay auf Marco Island, nur 5 Autominuten vom langen,...
Naples Beach Hotel & Golf Club
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Naples
Das hervorragende Hotel Naples Beach & Golf Club besitzt 3 Sterne und ist für Badeurlauber in Naples hervorragend...
Marco Island Marriott Beach Resort, Golf Club & Spa
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Das exklusive, familienfreundliche Marriott Resort liegt direkt am 5km langen Strand von Marco Island nahe Naples....
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Das La Playa Beach & Golf Resort wurde an ruhiger Lage am Golf von Mexico gebaut. Mit Liebe zum Detail gestaltetes...
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An der Westküste Floridas, von Palmen gesäumte Fairways und kurz geschnittene Grüns umgeben dieses luxuriöse...

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