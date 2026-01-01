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Palm Beach, Florida, USA

Palm Beach Hotels im Überblick

Ferien im luxuriösen Ambiente der Gold Coast

Palm Beach, eine der reichsten Städte Amerikas, ist eine durch Brücken mit dem Festland verbundene Insel, und die Heimat von dutzenden wohlhabender Personen und bekannten Persönlichkeiten. Palastartige griechisch-römische Villen säumen das Ufer und das Leben dreht sich in Palm Beach hauptsächlich um Wohltätigkeitsbälle, Designer-Shopping und Cocktailpartys. Aber auch für Urlauber ist eine Palm Beach Reise durchaus lohnenswert. Schlendern Sie am goldenen Strand der Gold Coast entlang, bewundern Sie die massiven, bewachten Anlagen entlang der Hauptstrasse, verbessern Sie Ihr Handycap auf einem der weltbekannten Golfplätze oder kaufen Sie in der überaus eleganten Worth Ave ein.

Und auch wenn Sie einfach eine milde Brise am Meer geniessen wollen sind Sie hier genau richtig. Mehr Tipps erhalten Sie von unseren USA Reisespezialisten.

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