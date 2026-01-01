Beschreibung

Lage Das schöne Resort liegt am südlichen Rand von Naples, an der Naples Bay und am Tamiami Trail, dem Highway, welcher durch die Everglades nach Miami führt. Der Strand von Naples liegt keine 10 Fahrminuten entfernt.

Angebot 2 Restaurants, ein Café, eine Pool-Bar, eine grosse Poolanlage mit Lazy River, Sportpool sowie Familienpool, ein Fitnessraum, ein Spa, Tennisplätze und eine Boutique stehen zur Verfügung. Verleih von Wassersportgeräten und Booten (gegen Gebühr) und Shuttlebus ins Zentrum von Naples und an den Strand.