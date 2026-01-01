Beschreibung

Einleitung Das hervorragende Hotel Naples Beach & Golf Club besitzt 3 Sterne und ist für Badeurlauber in Naples hervorragend geeignet. Für die hohe Qualität seiner Dienstleistungen erhielt das Hotel das Zertifikat HolidayCheck Quality Selection 2014. Der Lowdermilk Park liegt unweit vom Haus. Der Lover's Key State Park, der Bonita Beach, der Barefoot Beach State Preserve sowie der Strand Naples zählen zu den attraktiven Ausflugsmöglichkeiten.

Lage Das Resort erstreckt sich auf einem Areal zwischen dem Strand und dem angrenzenden Golfplatz. Old Naples liegt ca. 3 km südlich.

Angebot 4 Restaurants, Poolbar, Strandbar, Geschäfte, 2 Swimmingpools, Jacuzzi Whirlpool, Spa (gegen Gebühr), Geschäfte, Strandliegen (gegen Gebühr), Nichtraucherhotel. Kostenlose Parkplätze Parken (inkl.)

Zimmer Zu jedem Zimmer zählen ein Bad/Dusche/WC Badezimmer und eine Küche. Die Einrichtung des Bades besteht aus einer Badewanne oder Dusche einem Bademantel und einem Fön Haartrockner. Ein Safe und ein Schreibtisch sind auch verfügbar. Die Einrichtung umfasst auch eine Waschmaschine, ein Bügeleisen, einen Kühlschrank, eine Mikrowelle sowie eine Kaffeemaschine. Ihr Hotelzimmer umfasst ein Telefon und einen Fernseher. Behindertenfreundliche Zimmer sind auf Wunsch erhältlich.

Aktivitäten Sport: Auf dem Hotelgelände können die Urlauber Golf, Squash, Billard, Tennis und Volleyball spielen. Dieses Haus organisiert für Familien eine Kinderbetreuung im Hotel. Im nahen Umkreis dieser Unterkunft können die Urlauber Surfen gehen.



Wellness: Das Wellnessangebot besitzt ein Fitnesscenter und einen Jacuzzi. Die verschiedenen Indoor und Outdoor Pools laden zum Verweilen ein. Im Spa-Bereich steht ein vielfältiges Angebot an Beauty-Treatments und Massagen für die Urlauber zur Verfügung.

Golf 18- Loch Golfplatz angrenzend an das Hotel.