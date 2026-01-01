Everglades Hotels: unsere Auswahl
Entdecken Sie die grösste subtropische Wildnis der USA
Port of The Islands Resort
Preis auf Anfrage
Everglades
Das Hotel liegt in den Ausläufern der Everglades, südöstlich von Naples. Der Everglades Nationalpark ist ca. 18 km...
Bahamas Ferien
Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.
Die Everglades: Sumpf, Sägegras und Alligatoren
Im Süden Floridas erstreckt sich auf rund 6100 Quadratkilometern eines der ungewöhnlichsten Ökosysteme der Erde – ein Fluss aus Gras, der sich kaum merklich Richtung Meer bewegt.
Airboat oder Nationalpark?
Die bekannten Airboats mit ihren grossen Propellern fahren überwiegend ausserhalb der Parkgrenzen. Im Nationalpark selbst sind sie kaum zugelassen – dort erleben Sie die Landschaft auf Bohlenwegen, im Kanu oder auf geführten Wanderungen, deutlich leiser und tierreicher.
Anhinga Trail und Shark Valley
Der kurze Anhinga Trail bei Royal Palm führt auf einem Steg durch ein Wasserloch, an dem sich Alligatoren, Schlangenhalsvögel und Reiher auf wenige Meter beobachten lassen. In Shark Valley führt eine 24 Kilometer lange Schleife zu einem Aussichtsturm – befahrbar mit dem Leihfahrrad oder der Trambahn des Parks.
Alligator, Krokodil und Seekuh
Die Everglades sind der einzige Ort der Welt, an dem Alligatoren und Krokodile nebeneinander leben. In den Küstengewässern grasen Seekühe, im Hinterland lebt der seltene Florida-Panther. Über 350 Vogelarten nutzen das Gebiet, das seit 1979 zum UNESCO-Welterbe zählt.
Beste Reisezeit und Kombinationen
Wann Sie kommen, entscheidet über das Erlebnis stärker als bei den meisten Nationalparks.
Trockenzeit von Dezember bis April
In der Trockenzeit ziehen sich die Tiere an die verbliebenen Wasserlöcher zurück – die Beobachtungschancen sind dann mit Abstand am besten, und Mücken sind kaum ein Thema. Von Mai bis Oktober steigt der Wasserstand, die Tiere verteilen sich, und Hitze wie Insekten machen längere Aufenthalte unangenehm.
Als Tagesausflug oder Etappe
Von Miami erreichen Sie die Parkeingänge in rund einer Fahrstunde. Sinnvoll ist die Verbindung mit der Fahrt nach Key West: Die Everglades liegen praktisch auf dem Weg und lassen sich gut als Zwischenstopp einbauen. Für den Anhinga Trail und Shark Valley zusammen sollten Sie einen halben bis ganzen Tag einplanen.
Häufige Fragen zu den Everglades
Die Trockenzeit von Dezember bis April. Dann sammeln sich die Tiere an den verbliebenen Wasserlöchern, die Beobachtungschancen sind am besten und Mücken kaum ein Thema. Von Mai bis Oktober erschweren Hitze und Insekten den Aufenthalt.
Im Nationalpark selbst kaum. Die bekannten Airboats fahren überwiegend ausserhalb der Parkgrenzen. Im Park erleben Sie die Landschaft auf Bohlenwegen, im Kanu oder auf geführten Wanderungen – leiser und tierreicher.
Die Parkeingänge erreichen Sie in rund einer Fahrstunde. Der Abstecher lässt sich gut mit der Fahrt nach Key West verbinden, da die Everglades praktisch auf dem Weg liegen.
In der Trockenzeit sind die Chancen sehr hoch, besonders am Anhinga Trail bei Royal Palm und in Shark Valley. Die Everglades sind zudem der einzige Ort der Welt, an dem Alligatoren und Krokodile nebeneinander leben.
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