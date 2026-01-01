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Everglades, Florida, USA

Everglades Hotels: unsere Auswahl

Entdecken Sie die grösste subtropische Wildnis der USA

Es gibt in Amerika keine Wildnis wie die Everglades. Sie wird von der Ureinwohnern Amerikas auch «River of Grass» genannt. Dieses spezielle Ökosystem der Everglades, welches südlich von Miami liegt, ist ein unendlich scheinendes Sumpfgebiet. An kaum einem anderen Ort dieser Erde kommt man Alligatoren und anderen Sumpfbewohnern so nahe wie hier. Und auch die etwas seltsam anmutenden Seekühe kann man hier aus nächster Nähe beobachten. Unsere USA-Spezialisten kennen die besten Pfade für einen Ausflug zu Fuss oder die besten Startpunkte für eine Kanu-Tour.

Ferien in den Everglades sind eine Reise in eine andere, ursprüngliche, faszinierende Welt mit einer gesunden Population von Reptilien aus der Dinosaurierzeit. Wir freuen uns, unser Know-how mit Ihnen zu teilen und Ihre Ferien in den Everglades zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Port of The Islands ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Everglades
Das Hotel liegt in den Ausläufern der Everglades, südöstlich von Naples. Der Everglades Nationalpark ist ca. 18 km...

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Die Everglades: Sumpf, Sägegras und Alligatoren

Im Süden Floridas erstreckt sich auf rund 6100 Quadratkilometern eines der ungewöhnlichsten Ökosysteme der Erde – ein Fluss aus Gras, der sich kaum merklich Richtung Meer bewegt.

Airboat oder Nationalpark?

Die bekannten Airboats mit ihren grossen Propellern fahren überwiegend ausserhalb der Parkgrenzen. Im Nationalpark selbst sind sie kaum zugelassen – dort erleben Sie die Landschaft auf Bohlenwegen, im Kanu oder auf geführten Wanderungen, deutlich leiser und tierreicher.

Anhinga Trail und Shark Valley

Der kurze Anhinga Trail bei Royal Palm führt auf einem Steg durch ein Wasserloch, an dem sich Alligatoren, Schlangenhalsvögel und Reiher auf wenige Meter beobachten lassen. In Shark Valley führt eine 24 Kilometer lange Schleife zu einem Aussichtsturm – befahrbar mit dem Leihfahrrad oder der Trambahn des Parks.

Alligator, Krokodil und Seekuh

Die Everglades sind der einzige Ort der Welt, an dem Alligatoren und Krokodile nebeneinander leben. In den Küstengewässern grasen Seekühe, im Hinterland lebt der seltene Florida-Panther. Über 350 Vogelarten nutzen das Gebiet, das seit 1979 zum UNESCO-Welterbe zählt.

Beste Reisezeit und Kombinationen

Wann Sie kommen, entscheidet über das Erlebnis stärker als bei den meisten Nationalparks.

Trockenzeit von Dezember bis April

In der Trockenzeit ziehen sich die Tiere an die verbliebenen Wasserlöcher zurück – die Beobachtungschancen sind dann mit Abstand am besten, und Mücken sind kaum ein Thema. Von Mai bis Oktober steigt der Wasserstand, die Tiere verteilen sich, und Hitze wie Insekten machen längere Aufenthalte unangenehm.

Als Tagesausflug oder Etappe

Von Miami erreichen Sie die Parkeingänge in rund einer Fahrstunde. Sinnvoll ist die Verbindung mit der Fahrt nach Key West: Die Everglades liegen praktisch auf dem Weg und lassen sich gut als Zwischenstopp einbauen. Für den Anhinga Trail und Shark Valley zusammen sollten Sie einen halben bis ganzen Tag einplanen.

Häufige Fragen zu den Everglades

Die Trockenzeit von Dezember bis April. Dann sammeln sich die Tiere an den verbliebenen Wasserlöchern, die Beobachtungschancen sind am besten und Mücken kaum ein Thema. Von Mai bis Oktober erschweren Hitze und Insekten den Aufenthalt.

Im Nationalpark selbst kaum. Die bekannten Airboats fahren überwiegend ausserhalb der Parkgrenzen. Im Park erleben Sie die Landschaft auf Bohlenwegen, im Kanu oder auf geführten Wanderungen – leiser und tierreicher.

Die Parkeingänge erreichen Sie in rund einer Fahrstunde. Der Abstecher lässt sich gut mit der Fahrt nach Key West verbinden, da die Everglades praktisch auf dem Weg liegen.

In der Trockenzeit sind die Chancen sehr hoch, besonders am Anhinga Trail bei Royal Palm und in Shark Valley. Die Everglades sind zudem der einzige Ort der Welt, an dem Alligatoren und Krokodile nebeneinander leben.

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