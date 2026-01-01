La Playa Beach & Golf Resort
Naples
Beschreibung
Einleitung
Das La Playa Beach & Golf Resort wurde an ruhiger Lage am Golf von Mexico gebaut. Mit Liebe zum Detail gestaltetes Boutiquehotel mit ganz besonderem Flair und viel Wohlfühl-Ambiente. Das Resort besteht aus 3 Gebäuden: Gulf Tower und Beach House direkt am Strand sowie demw Bay Tower.
Lage
Das Hotel liegt direkt am Strand, ca. 15 Fahrminuten nördlich von Old Naples und ca. 45km vom internationalen Flughafen Fort Mayers entfernt.
Angebot
Das Hotel umfasst ein Hauptgebäude und 2 Nebengebäude und bietet 180 Zimmer auf 15 Stockwerken. In den öffentlichen Bereichen stehen den Gästen Internetzugang sowie WiFi zur Verfügung. Zum gastronomischen Angebot zählen ein das Restaurant „Baleen" und zwei Bars. Zudem verfügt das Resort über einen Souvenirladen, 4 Swimmingpools und einen Whirlpool.
Zimmer
Das Playa Beach verfügt über 189 Zimmer. Die geräumigen Resort View-Zimmer befinden sich im Bay Tower und sind ausgestattet mit einem King-Size Bett, einem Schlafsofa Telefon, TV, Radiowecker, CD-Player, Safe, Bügeleisen/-brett, Kaffeezubereiter, Minibar, Klimaanlage, Badezimmer mit Föhn, Bad/Dusche und WC. Die Zimmer sind mit Terrasse/Balkon ausgestattet mit Blick auf die Vanderbilt Bay und Naples oder mit Meerblick.
Aktivitäten
Sport: Inklusive: Fitnessraum, Fitnesskurse (u.a. Pilates, Yoga, Aerobic). Gegen Gebühr: diverse Wassersportarten.
Wellness: Im „Spa Terre" können Sie sich bei einder Wellness- oder Beautyanwendung verwöhnen lassen.
Wellness: Im „Spa Terre" können Sie sich bei einder Wellness- oder Beautyanwendung verwöhnen lassen.
Golf
La Playa Championship Golf Course
Kulinarisches
Den Gästen stehen das Restaurant „Baleen" und zwei Bars zur Verfügung.
Preis auf Anfrage
Loading map...