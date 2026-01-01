Beschreibung

Einleitung Das La Playa Beach & Golf Resort wurde an ruhiger Lage am Golf von Mexico gebaut. Mit Liebe zum Detail gestaltetes Boutiquehotel mit ganz besonderem Flair und viel Wohlfühl-Ambiente. Das Resort besteht aus 3 Gebäuden: Gulf Tower und Beach House direkt am Strand sowie demw Bay Tower.

Lage Das Hotel liegt direkt am Strand, ca. 15 Fahrminuten nördlich von Old Naples und ca. 45km vom internationalen Flughafen Fort Mayers entfernt.

Angebot Das Hotel umfasst ein Hauptgebäude und 2 Nebengebäude und bietet 180 Zimmer auf 15 Stockwerken. In den öffentlichen Bereichen stehen den Gästen Internetzugang sowie WiFi zur Verfügung. Zum gastronomischen Angebot zählen ein das Restaurant „Baleen" und zwei Bars. Zudem verfügt das Resort über einen Souvenirladen, 4 Swimmingpools und einen Whirlpool.

Zimmer Das Playa Beach verfügt über 189 Zimmer. Die geräumigen Resort View-Zimmer befinden sich im Bay Tower und sind ausgestattet mit einem King-Size Bett, einem Schlafsofa Telefon, TV, Radiowecker, CD-Player, Safe, Bügeleisen/-brett, Kaffeezubereiter, Minibar, Klimaanlage, Badezimmer mit Föhn, Bad/Dusche und WC. Die Zimmer sind mit Terrasse/Balkon ausgestattet mit Blick auf die Vanderbilt Bay und Naples oder mit Meerblick.

Aktivitäten Sport: Inklusive: Fitnessraum, Fitnesskurse (u.a. Pilates, Yoga, Aerobic). Gegen Gebühr: diverse Wassersportarten.



Wellness: Im „Spa Terre" können Sie sich bei einder Wellness- oder Beautyanwendung verwöhnen lassen.

Golf La Playa Championship Golf Course