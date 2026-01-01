The Ritz Carlton Golf Resort
Naples
Beschreibung
Einleitung
An der Westküste Floridas, von Palmen gesäumte Fairways und kurz geschnittene Grüns umgeben dieses luxuriöse Golfresort in Naples. Das im mediterranen Stil errichtete Resort gehört nicht zuletzt wegen des hervorragenden Service zu den besten Golfresorts in Florida.
An der Westküste Floridas, von Palmen gesäumte Fairways und kurz geschnittene Grüns umgeben dieses luxuriöse Golfresort in Naples. Das im mediterranen Stil errichtete Resort gehört nicht zuletzt wegen des hervorragenden Service zu den besten Golfresorts in Florida.
Viele der 295 elegant eingerichteten Zimmer und Suiten bieten von den Balkonen freie Sicht auf Teile des resorteigenen 36 Loch Golfplatz Tiburón. Mit drei Restaurants und einer Bar ist das kulinarische Angebot unter dem allgemeinen Durchschnitt dafür aber edel.
Das Gleiche gilt für die sportlichen Einrichtungen, zu denen ein Fitnessstudio, ein Swimmingpool und vier Tennisplätze zählen. Hotelgäste, die Abwechslung suchen, bringt ein kostenloser Shuttle Service in das nahegelegene Strandhotel Ritz-Carlton Naples, in dem sämtliche Einrichtungen genutzt werden können.
Lage
Naples
Angebot
3 Restaurants, Café, 4 Tennisplätze, Fitness Center, Sauna, Kinderclub.
Zimmer
Resort View, 42m2, King Size oder 2 Doppel Betten, Persönlicher Balkon, 94cm LCD Fernseher, Kaffee/Tee Machine
Aktivitäten
Sport: Schwimmen, Fitness (Cardio, Krafttraining/Body Toning), Thai Chi
Wellness: Spa mit diversen Behandlungsmöglichkeiten.
Attraktionen Hotel: Stand-Up Paddleboard, Body Board, Waverunner, Fischen und Fischauflüge, Segelausflüge. Nature's Wonders at the Ritz Carlton für Kinder von 5-12 Jahren. Vue at the Ritz Carlton, eine Lounge mit den neuesten Errungenschaften der Entertainment Industrie wie z. B. die Virtual User Experience. Ritz Kids Kinderclub.
Wellness: Spa mit diversen Behandlungsmöglichkeiten.
Attraktionen Hotel: Stand-Up Paddleboard, Body Board, Waverunner, Fischen und Fischauflüge, Segelausflüge. Nature's Wonders at the Ritz Carlton für Kinder von 5-12 Jahren. Vue at the Ritz Carlton, eine Lounge mit den neuesten Errungenschaften der Entertainment Industrie wie z. B. die Virtual User Experience. Ritz Kids Kinderclub.
Golf
Hoteleigener 36 Loch Golfplatz Tiburon.
Kulinarisches
Im Lemonía findet man geschmackvolle Bistro Menüs der modernen Weltküche aus besten gesunden lokalen Zutaten. Mit Blick auf das 18. Loch lädt das Bella Vista mit köstlichen Mittags- und Abendessen aus der modernen Weltküche zum Verweilen ein. Alternativ kann man sich einfach mit einem Glass Champagner, Vintage Port oder Cocktail der einzigartigen Stimmung hingeben. Im Poolside Grill lassen sich internationale Gerichte und all american favourites sowie der traditionelle Ritz Carlton Burger in der Sonne Floridas am Pool geniessen. Das eXpress(o) offiert wunderbaren Espresso, Capuccino, Kaffee und Tea zu hausgemachten Bäckereien.
Preis auf Anfrage
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