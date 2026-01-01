Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich direkt am Strand von Naples, nur wenige Fahrminuten vom historischen Zentrum mit Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten entfernt.

Angebot Ein Restaurant, eine Pool-Bar, 2 Aussenpools, Fitnessraum, Wellnesskurse, direkter Strandzugang mit Liegestühlen und Sonnenschirmen, Wäscherei sowie Shuttlebus-Service ins Zentrum von Naples.