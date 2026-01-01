Edgewater Beach Hotel
Naples
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich direkt am Strand von Naples, nur wenige Fahrminuten vom historischen Zentrum mit Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten entfernt.
Angebot
Ein Restaurant, eine Pool-Bar, 2 Aussenpools, Fitnessraum, Wellnesskurse, direkter Strandzugang mit Liegestühlen und Sonnenschirmen, Wäscherei sowie Shuttlebus-Service ins Zentrum von Naples.
Zimmer
Die 100 Suiten sind hell und freundlich gestaltet und bestehen aus 1, 2 oder 3 Schlafzimmern, einem separaten Wohn-/ Essbereich mit offener Küche, Sofabett, Sitzplatz oder Balkon. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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