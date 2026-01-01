Holiday Inn Club Vacations Sunset Cove Resort
Naples
Beschreibung
Lage
Das Ferienresort befindet sich an einem Arm der Smokehouse Bay auf Marco Island, nur 5 Autominuten vom langen, breiten Sandstrand der Insel entfernt. Naples erreichen Sie in ca. 30 Fahrminuten. Ein Supermarkt sowie einige Restaurants befinden sich in Gehdistanz.
Angebot
Zur Ausstattung gehören ein Aussenpool, ein Jacuzzi, ein Spielzimmer mit Tischtennis und Tischfussball sowie ein Fitnessraum. Shuttlebus-Service zum Strand.
Zimmer
Die 36 unterschiedlich eingerichteten Ferienwohnungen bestehen aus 3 Schlafzimmern, einem Wohnzimmer mit Essbereich und offener Küche, Waschmaschine sowie einem Balkon. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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