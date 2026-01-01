Tampa bietet weit mehr als nur gutes Wetter. Hier erwarten Sie Abenteuer wie in keiner anderen Stadt. Von Cocktails über Museen, Kultur, vielen Attraktionen und Shopping, bis hin zu Sightseeing finden Sie alles in der «Schatzkiste» von Tampa Bay. In Tampa gibt es an jeder Ecke etwas Neues zu erleben. Freuen Sie sich auf interessante Geschichten, geniessen Sie exzellente Restaurants und entdecken Sie alles Sehenswerte, das Tampa zu einem der schönsten und besten Reiseziele macht.

Das historische Latino-Viertel, «Ybor City» lädt zu einer Reise in die Vergangenheit ein. Wenn Sie früh morgens durch die gepflasterten Strassen schlendern, umgibt Sie der Duft von geröstetem kubanischem Kaffee. Der Rhythmus lateinamerikanischer Musik begleitet Sie bis spät in die Nacht. Spazieren oder radeln Sie am Tampa Riverwalk entlang. Dieser 4km lange Fussweg verbindet die populärsten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen miteinander. Erkunden Sie den Fluss per Paddleboard oder mit dem Wassertaxi. Direkt am Kreuzfahrthafen Tampa´s liegt das Florida Aquarium – mit mehr als 20'000 Meereslebewesen eines der besten Aquarien des Landes.

Besuchen Sie interaktive Ausstellungen, streicheln Sie Stachelrochen oder schauen Sie mit dem «Penguins Backstage Pass» hinter die Kulissen des Aquariums.