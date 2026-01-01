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Tampa Bay

Tampa Bay Hotels: unsere Auswahl

Echt, authentisch, Florida

Tampa bietet weit mehr als nur gutes Wetter. Hier erwarten Sie Abenteuer wie in keiner anderen Stadt. Von Cocktails über Museen, Kultur, vielen Attraktionen und Shopping, bis hin zu Sightseeing finden Sie alles in der «Schatzkiste» von Tampa Bay. In Tampa gibt es an jeder Ecke etwas Neues zu erleben. Freuen Sie sich auf interessante Geschichten, geniessen Sie exzellente Restaurants und entdecken Sie alles Sehenswerte, das Tampa zu einem der schönsten und besten Reiseziele macht.

Das historische Latino-Viertel, «Ybor City» lädt zu einer Reise in die Vergangenheit ein. Wenn Sie früh morgens durch die gepflasterten Strassen schlendern, umgibt Sie der Duft von geröstetem kubanischem Kaffee. Der Rhythmus lateinamerikanischer Musik begleitet Sie bis spät in die Nacht. Spazieren oder radeln Sie am Tampa Riverwalk entlang. Dieser 4km lange Fussweg verbindet die populärsten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen miteinander. Erkunden Sie den Fluss per Paddleboard oder mit dem Wassertaxi. Direkt am Kreuzfahrthafen Tampa´s liegt das Florida Aquarium – mit mehr als 20'000 Meereslebewesen eines der besten Aquarien des Landes.

Besuchen Sie interaktive Ausstellungen, streicheln Sie Stachelrochen oder schauen Sie mit dem «Penguins Backstage Pass» hinter die Kulissen des Aquariums.

Le Meridien TampaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Tampa
Das Hotel befindet sich an zentraler Lage. Der Kreuzfahrthafen ist ca. 1,5 km - und Busch Gardens ungefähr 15,5 km...
Hotel HayaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Tampa
In Ybor City liegt dieses Bijou. Die Restaurants, Bars und Geschäfte erreichen Sie bequem zu Fuss. Der Flughafen von...
Saddlebrook Resort TampaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Tampa
Die richtige Unterkunft für Sportbegeisterte.
Epicurean HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Tampa
Das Hotel liegt ca. 13 km vom Flughafen Tampa entfernt. Ybor City erreichen Sie in 10 Minuten mit dem Auto und St....
Tampa Marriott Water StreetHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Tampa
Das Hotel liegt sehr zentral und gut gelegen und bietet einen Blick auf das Ybor Basin.
Aloft Tampa DowntownHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Tampa
Die Unterkunft befindet sich im Business District, nur wenige Minuten vom Tampa Convention Center, dem Florida...
Hampton Inn & Suites Tampa/Ybor City DowntownHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Tampa
Die Unterkunft befindet sich wenige Schritte vom lebhaften Viertel Ybor City mit seinen Restaurants, Bars und...
Hilton Garden Inn Tampa Ybor Historic DistrictHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Tampa
Das Hotel ist im Stadtteil Ybor City gelegen. Diverse Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich rund um die...
Hyatt Place Tampa DowntownHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Tampa
Das Hotel liegt in der Innenstadt von Tampa. Der Riverwalk, diverse Restaurants und Geschäfte sind bequem zu Fuss...

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