Tampa Bay Hotels: unsere Auswahl
Echt, authentisch, Florida
Le Meridien Tampa
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Tampa
Das Hotel befindet sich an zentraler Lage. Der Kreuzfahrthafen ist ca. 1,5 km - und Busch Gardens ungefähr 15,5 km...
Hotel Haya
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Tampa
In Ybor City liegt dieses Bijou. Die Restaurants, Bars und Geschäfte erreichen Sie bequem zu Fuss. Der Flughafen von...
Epicurean Hotel
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Tampa
Das Hotel liegt ca. 13 km vom Flughafen Tampa entfernt. Ybor City erreichen Sie in 10 Minuten mit dem Auto und St....
Tampa Marriott Water Street
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Tampa
Das Hotel liegt sehr zentral und gut gelegen und bietet einen Blick auf das Ybor Basin.
Aloft Tampa Downtown
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Tampa
Die Unterkunft befindet sich im Business District, nur wenige Minuten vom Tampa Convention Center, dem Florida...
Hampton Inn & Suites Tampa/Ybor City Downtown
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Tampa
Die Unterkunft befindet sich wenige Schritte vom lebhaften Viertel Ybor City mit seinen Restaurants, Bars und...
Hilton Garden Inn Tampa Ybor Historic District
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Tampa
Das Hotel ist im Stadtteil Ybor City gelegen. Diverse Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich rund um die...
Hyatt Place Tampa Downtown
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Tampa
Das Hotel liegt in der Innenstadt von Tampa. Der Riverwalk, diverse Restaurants und Geschäfte sind bequem zu Fuss...
Bahamas Ferien
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