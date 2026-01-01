Marco Island Marriott Beach Resort, Golf Club & Spa
Naples
Beschreibung
Einleitung
Das exklusive, familienfreundliche Marriott Resort liegt direkt am 5km langen Strand von Marco Island nahe Naples. Das Resort wurde jüngst für 200 Millionen USD renoviert, verfügt über einen luxuriösen Spa mit balinesisch beeinflussten Behandlungen, einen privaten Championchip-Golfplatz, grosse Zimmer mit gehobenen Annehmlichkeiten, moderne Technik und Ausblicke auf die Golfküste Floridas.
Das Resort ist nur wenige Kilometer von Naples und Fort Myers entfernt und in der Umgebung finden Gästen zahlreiche aufregende Freizeitangebote wie Wassersport, Parasegeln, Bootsfahrten, Muschelsammeln sowie Besichtigungstouren.
Das Resort ist nur wenige Kilometer von Naples und Fort Myers entfernt und in der Umgebung finden Gästen zahlreiche aufregende Freizeitangebote wie Wassersport, Parasegeln, Bootsfahrten, Muschelsammeln sowie Besichtigungstouren.
Lage
Marco Island
Angebot
8 Restaurants, 1 Café, 2 Schwimmbäder, Fitness Center, Sauna, Kinderclub für 5-12 jährige.
Zimmer
36m2, 1 King Size oder 2 Queen Size Betten, individuelle Klimaanlage, Privat Balkon, Minibar, Safe, Kühlschrank, Kaffee/Tee Machine, Bügelbrett und Bügeleisen, Föhn.
Aktivitäten
Sport: Schwimmen, Fitness (Cardio, Krafttraining/Body Toning, Klassen)
Wellness: Balinesisch beeinflusster Spa mit diversen Behandlungsmöglichkeiten.
Attraktionen Hotel: Segeln, Jet Ski, Kayaking, Beach Volleyball
Wellness: Balinesisch beeinflusster Spa mit diversen Behandlungsmöglichkeiten.
Attraktionen Hotel: Segeln, Jet Ski, Kayaking, Beach Volleyball
Golf
2 Golfplätze: Hammock Bay und Rookery.
Kulinarisches
Quinn's On the Beach ist auf karibische Appetizer, kreative Sandwiches und coole tropische Drinks, die den Sonnenuntergang feiern, spezialisiert. Kurrents ist ein stilvolles trendy Restaurant in bester amerikanischer Steakhouse Tradition, mit besten Prime Steak und köstlichen Meeresfrüchten Gerichten. In der Korals Sushi & Cocktail Lobby Bar geniesst man in Kombination mit Vorspeisen vom Signatur Restaurant Kurrent die besten Sushi, die das Meer zu bieten hat.
Und natürlich Cocktails und Martinis. Tropics Restaurant hat das beste Frühstücksbüffet von Marco Island. Saisonal ist es auch für Mittag und Abedessen in entspannter Atmosphäre geöffnet. Bei dem Strandrestaurant 400 Pazzis dreht sich alles um Pizzen, Panini und abendliche Specials. Rookery Grill liegt beim 18. Green und serviert leichtes Frühstücke sowie Mittagessen. Hammock Bay Grill bietet Frühstück und Mittagessen in entspannter Pool Atmosphäre. Tiki Bar & Grill hat Getränke und leichte Snacks in entspannter Pool Atmosphäre im Angebot.
Preis auf Anfrage
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