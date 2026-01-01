Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen
St. Augustine; Florida, USA

St. Augustine Reisen

Ferien in der Ancient City

Was Ferien in St. Augustine so interessant machen, ist die Allgegenwärtigkeit seiner reichen Geschichte mit unzähligen erstklassigen Museen und der Authentizität seiner jahrhundertealten Architektur, seiner Denkmäler und seiner engen gepflasterten Gassen. Schliesslich ist St. Augustine die älteste durchgehend besiedelte von Europäern gegründete Stadt der USA. Sie finden hier eine Vielzahl von wunderbaren B&Bs, gemütlichen Cafés und behaglichen Pubs, und auch wenn man bei der Erwähnung Floridas vielleicht nicht als erstes an feines Essen denkt, so ist es doch sicher ein Synonym für St. Augustine. Unsere Experten verraten Ihnen gerne, wo Sie am besten essen können und was Sie sonst noch unternehmen sollten. 

Casa Monica Resort and SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
St. Augustine
Das Gebäude wurde 1888 erbaut und befindet sich im historischen Stadtteil von St. Augustine. Die Sehenswürdigkeiten...
voco St. Augustine - Historic AreaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
St. Augustine
Die Unterkunft liegt nur 5 Fahrminuten vom historischen Zentrum von St. Augustine und dem Castillo de San Marcos...

Badeferien in den USA

Top Angebote an den schönsten Stränden in Nordamerika.

Bahamas Ferien

Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.

Familienferien USA

Kinderfreundliche Hotels und ideale Routen für Familien.

Freizeitparks USA

Fantastische Themenparks und atemberaubende Achterbahnen in Nordamerika.

Hawaii Reisen

Badeferien an weissen Sandstränden und «Island Hopping» auf facettenreichen Inseln.

Hochzeitsreisen USA

Ein Überblick zu Honeymoon-Ferien & Flitterwochen in den Staaten.

Nationalparks USA

Unberührte Vielfalt in über 60 Nationalparks und National Monuments.

Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, beste Reisezeiten und Reisetipps zu Kultur, Land und Leuten.

Städtereisen USA

Die besten Metropolen in den Staaten für kurze und lange Shopping- und Sightseeing-Trips.

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Amerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren