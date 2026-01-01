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Fort Lauderdale, Florida, USA

Fort Lauderdale Hotels: unsere Auswahl

Erkunden Sie das Venedig von Amerika beim Spezialisten

Ferien in Fort Lauderdale bieten nicht nur herrliches Wetter und kilometerlange, feinsandige Strände, sondern auch unzählige Einkaufsmöglichkeiten, ein pulsierendes Nachtleben, eine abwechslungsreiche Gastronomie und zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten, wie z. B. eine rasante Airboat-Tour in den Everglades, ein Abstecher nach Miami oder die Bahamas. Auf den vielen kleineren und grösseren Kanälen, welche die Stadt durchziehen und ihr den Spitznamen «Venedig Amerikas» einbrachten, kann man wunderbar Kanufahren oder an dessen Rand entlang mit dem Rad auf Entdeckungstour gehen.

Ein Highlight jeder Fort Lauderdale Reise sind auch die herrlichen und romantischen Sonnenuntergänge, welche sich vom Strand aus ganz bequem bewundern lassen. Und wenn sie einmal etwas typisch Amerikanisches erleben wollen, so besuchen Sie doch das weltgrösste Drive-In-Kino, The Fort Lauderdale Swap Shop, mit 14 riesigen Leinwänden. Mehr Tipps erhalten Sie von unseren USA Reisespezialisten.

The Ritz Carlton Fort LauderdaleHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Fort Lauderdale
Das luxuriöse Hotel ist nur durch die Küstenstrasse vom Sandstrand getrennt. Die Boutiquen, Restaurants und Cafés des...
W Fort LauderdaleHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Fort Lauderdale
Das trendige Hotel liegt nur durch die Küstenstrasse vom Strand entfernt. Zum Flughafen und Kreuzfahrtenhafen sind es...
Marriott Harbor Beach Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Fort Lauderdale
Das Erstklasshotel liegt direkt am schönen Sandstrand. Zum Las Olas Boulevard, zum Flughafen und zum...
Lago Mar Resort & ClubHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Fort Lauderdale
An ruhiger Lage in einer Wohngegend am südlichen Ende von Fort Lauderdale Beach gelegen, befindet sich das Resort...
Hilton Fort Lauderdale MarinaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Fort Lauderdale
Das Hotel befindet sich direkt am Intracoastal Waterway und nur wenige Fahrminuten vom Kreuzfahrthafen sowie vom...
B Ocean ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Fort Lauderdale
Das Resort verfügt über zwei Gebäude. Eines davon steht direkt am langen Sandstrand von Fort Lauderdale. Das andere...
Hotel Maren Fort Lauderdale BeachHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Fort Lauderdale
Nur durch eine Strasse ist das Hotel vom langen, breiten Sandstrand getrennt. Die International Swimming Hall of Fame...
Hyatt Centric Las Olas Fort LauderdaleHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Fort Lauderdale
Das Hotel befindet sich m Stadtzentrum von Fort Lauderdale. Den schönen Las Olas Boulevard mit seinen Restaurants,...
Best Western Plus Oceanside InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Fort Lauderdale
Das Hotel liegt zentral in Fort Lauderdale in der Nähe des Kreuzfahrtenhafens. Der Strand ist nur durch eine Strasse...

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