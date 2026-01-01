Beschreibung

Lage Im Herzen der Altstadt von Naples liegt dieses hübsche Hotel. Restaurants, Galerien, Einkaufs- und Ausgangsmöglichkeiten befinden sich in der Umgebung.

Angebot 2 ausgezeichnete Restaurants, eine Bar im Innenhof, ein Aussenpool mit Jacuzzi, eine Dachterrasse, ein Fitnessraum sowie ein ausgewähltes Spa-Angebot gehören zur Ausstattung.