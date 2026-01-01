The Inn on Fifth
Naples
Beschreibung
Lage
Im Herzen der Altstadt von Naples liegt dieses hübsche Hotel. Restaurants, Galerien, Einkaufs- und Ausgangsmöglichkeiten befinden sich in der Umgebung.
Angebot
2 ausgezeichnete Restaurants, eine Bar im Innenhof, ein Aussenpool mit Jacuzzi, eine Dachterrasse, ein Fitnessraum sowie ein ausgewähltes Spa-Angebot gehören zur Ausstattung.
Zimmer
119 Zimmer und Suiten. Die Deluxezimmer sind elegant mit Steinböden, Kaffeekocher, Bademänteln und französischem Balkon ausgestattet. WLAN gegen Gebühr. Zimmer mit Balkon buchbar.
Preis auf Anfrage
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