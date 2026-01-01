Beschreibung

Lage Das Zentrum von Naples mit seinen Boutiquen, erlesenen Restaurants erreicht man in 10 Minuten zu Fuss. Der Strand liegt ca. 5 Fahrminuten entfernt.

Angebot Zur Ausstattung gehören 2 Restaurants, ein Dinner- Club mit Livemusik, ein beheizbarer Aussenpool, ein Jacuzzi, ein Fitnessraum und Fahrradverleih. Zudem steht den Gästen zu bestimmten Zeiten ein Shuttlebus-Service in einem 3-Meilen Radius zur Verfügung, welcher die Innenstadt sowie den Strand abdeckt.