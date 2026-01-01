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Bellasera Resort

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Naples

Boutiquehotel im klassischen Stil unweit des Zentrums.

Beschreibung

Lage
Das Zentrum von Naples mit seinen Boutiquen, erlesenen Restaurants erreicht man in 10 Minuten zu Fuss. Der Strand liegt ca. 5 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Zur Ausstattung gehören 2 Restaurants, ein Dinner- Club mit Livemusik, ein beheizbarer Aussenpool, ein Jacuzzi, ein Fitnessraum und Fahrradverleih. Zudem steht den Gästen zu bestimmten Zeiten ein Shuttlebus-Service in einem 3-Meilen Radius zur Verfügung, welcher die Innenstadt sowie den Strand abdeckt.
Zimmer
Die 100 Studios sind gemütlich eingerichtet mit Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, Bademänteln und Balkon ausgestattet. WLAN gegen Gebühr. Die Suiten mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmer verfügen über einen separaten Wohnraum mit ausgestatteter Küche.
Preis auf Anfrage

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