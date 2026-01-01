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St. Pete, Florida, USA

St. Petersburg Reisen

Entdecken Sie die schönsten Strände der USA

Entdecken Sie die schönsten Strände der USA auf einer Reise nach St. Pete und Clearwater. Spazieren Sie beispielsweise entlang der Beach Walk Promenade von Clearwater Beach, welcher erneut als schönster Strand der USA von TripAdvisor ausgezeichnet wurde. Mit dem unerschöpflichen Angebot an Weltklasse Museen, den Championship-Golfplätzen, sowie den grossartigen Einkaufsmöglichkeiten bietet das Gebiet direkt am Golf von Mexiko alles, was das Urlauberherz begehrt. Das Urlaubsjuwel liegt nur 20 Fahrminuten von Tampa, ca. 90 Minuten von Orlando und ungefähr 4 Stunden von Miami entfernt.

Somit ist St. Petesburg und Clearwater definitiv einen Abstecher in Ihrer Florida Rundreise wert. Mit seinen vielen Ausflugszielen und Schauplätzen findet man in St. Petersburg und Clearwater ein grosses Angebot an Festen, Musikunterhaltung und Events, sowohl national bekannte wie auch charmante, noch unbekannte Künstler und Ideal gelegen, um die berühmten Themenparks zu besuchen. Unsere USA-Spezialisten stellen Ihnen gerne Ihre individuelle Florida Reise zusammen!

The Don Cesar Beach Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
St. Pete Beach
Das bekannte Erstklasshotel liegt am südlichen Ende von St. Pete Beach, direkt am langen, feinsandigen Strand.
Tradewinds Island Grand Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
St. Pete Beach
Das Resort liegt direkt am Strand von St. Pete Beach. Der Flughafen von Tampa ist ca. 50 km entfernt.
Bellwether Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
St. Pete Beach
Das Hotel im Retro-Stil liegt direkt am langen Sandstrand von St. Pete Beach. Das Dalì Museum in St. Petersburg...
The Hotel ZamoraHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
St. Pete Beach
Das Hotel liegt am südlichen Ende von St. Pete Beach und ist nur durch eine Strasse vom Strand getrennt. Zum Fort de...
Hyatt Place St. Petersburg / Downtown
Preis auf Anfrage
St. Petersburg
Das Boutiquehotel ist bekannt für seine exzellente Küche. Südlich von der Innenstadt gelegenen, bietet das Hotel eine...

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