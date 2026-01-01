Marco Island ist eine Insel oder vielmehr eine Inselwelt im Golf von Mexiko, vor der Südwestküste Floridas. Mit ihren weissen Sandstränden und der fast immer scheinenden Sonne bietet Marco Island beste Bedingungen für entspannte und unvergessliche Strandferien. Wer eine Reise nach Marco Island unternimmt, kann aber noch mehr erleben als nur süsses Nichtstun. Ein Museum und eine Art Gallery sorgen für einen kulturellen Aspekt, ein Naturschutzgebiet verspricht ursprüngliche und unberührte Natur und ein Ausflug auf eine Nebeninsel zeigt Ihnen einen anderen Blickwinkel auf die Region. Unsere Spezialisten lassen Sie gerne an ihrem Wissen teilhaben und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.