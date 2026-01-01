Florida Keys Reisen
Ferien auf den tropischen Inseln von Florida
Ocean Key Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Key West
Direkt an der Duval Street beim belebten Mallory Square gelegen. Restaurants, Museen und Einkaufsmöglichkeiten sind...
Hyatt Centric Key West Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Key West
Das Hotel liegt unweit des Simonton Beaches und des Sunset Points. Die Sehenswürdigkeiten von Key West sind zu Fuss...
Cheeca Lodge & Spa
Preis auf Anfrage
Islamorada
Die Cheeca Lodge liegt auf Islamorada auf den Florida Keys. Die beliebten Ausflugsziele Theater of the Seas und der...
The Reach Key West, Curio Collection by Hilton
Preis auf Anfrage
Key West
Direkt am schönen Sandstrand von Key West - und nur einen Block von der Duval Street entfernt gelegen. Ausserdem...
Havana Cabana
Preis auf Anfrage
Key West
Das Hotel liegt ca. 5 km von der Duval Street und dem Zentrum von Key West entfernt. Mehrere Einkaufsmöglichkeiten...
Oceans Edge Resort & Marina
Preis auf Anfrage
Key West
Das Resort befindet sich auf Stock Island, einer Insel, die zu Key West gehört und mit dem Highway 1 verbunden ist....
Hawk's Cay Resort
Preis auf Anfrage
Duck Key
Auf Duck Key/Marathon, direkt am Meer gelegen. Das Resort erstreckt sich über verschiedene, kleine Inselchen. Ca. 150...
Baker's Cay Resort Key Largo
Preis auf Anfrage
Key Largo
Das Hotel liegt etwas ausserhalb des Zentrums von Key Largo, direkt am Meer. Zum John Pennekamp Coral Reef State Park...
Little Palm Island Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Little Torch Key
Unsere Bungalows am Strand sind von der Ästhetik der Britisch-Westindischen Inseln inspiriert und verbinden alte...
Southernmost Beach Resort
Preis auf Anfrage
Key West
Direkt am Strand, nur wenige Schritte von der Duval Street mit ihren Restaurants, Bars und Geschäften entfernt...
The Gates Hotel Key West
Preis auf Anfrage
Key West
Das Hotel liegt ca. 5 km vom Zentrum und ungefähr 4 km vom Smathers Beach entfernt. Einige Restaurants und Bars...
24 North Hotel
Preis auf Anfrage
Key West
Das Hotel befindet sich im nordöstenlichen Teil von Key West, nur ungefähr 3 km vom Flughafen entfernt. Attraktionen...
Margaritaville Beachhouse Key West
Preis auf Anfrage
Key West
In der Nähe des Flughafens von Key West an der Südküste der Insel gelegen, befindet sich die Anlage ca. 4 km vom...
Holiday Inn Key Largo
Preis auf Anfrage
Key Largo
Am Overseas Highway auf Key Largo gelegen. Der John Pennekamp Coral Reef State Park befindet sich ca. 5 km vom Hotel...
Blue Marlin Motel
Preis auf Anfrage
Key West
Zentrale Lage, nur ca. 1 Block bis ins Stadtzentrum und ca. 3 Blocks bis zum Meer.
Kimpton Ella’s Cottages
Preis auf Anfrage
Key West
Die Unterkunft befindet sich im Herzen von Key West, nur wenige Schritte von der Duval Street mit ihrem...
Bahamas Ferien
Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.
Die Florida Keys entlang des Overseas Highway
Von Miami führt eine Strasse über 42 Brücken rund 200 Kilometer weit ins Meer hinaus – bis zum südlichsten Punkt der kontinentalen USA.
Key Largo und das Riff
Die erste grosse Insel ist Tauch- und Schnorchelzentrum. Der John Pennekamp Coral Reef State Park schützt den einzigen lebenden Korallenriffkomplex vor der Küste Nordamerikas; Glasbodenboote fahren mehrmals täglich hinaus.
Islamorada und Marathon
Islamorada gilt als Welthauptstadt des Sportfischens. In Marathon liegt das Turtle Hospital, das verletzte Meeresschildkröten aufnimmt, sowie der Beginn der Seven Mile Bridge – der bekanntesten Brücke der Strecke.
Key West
Am Ende der Strasse markiert eine Boje den südlichsten Punkt, 145 Kilometer von Kuba entfernt. Sehenswert sind das Wohnhaus von Ernest Hemingway mit seinen sechszehigen Katzen und der abendliche Auflauf am Mallory Square zum Sonnenuntergang.
Anreise und beste Reisezeit
Die Keys lassen sich als Tagesausflug streifen – lohnend sind sie erst mit mehreren Nächten.
Wie Sie hinkommen
Von Miami nach Key West sind es rund vier Fahrstunden ohne Halt; mit Stopps sollten Sie den ganzen Tag rechnen. Key West hat einen eigenen Flughafen mit Verbindungen ab Miami und Fort Lauderdale.
Wann Sie reisen sollten
Von Dezember bis April ist es trocken und warm bei 24 bis 28 Grad – die beste Zeit. Von Juni bis November dauert die Hurrikansaison, dann ist es schwül und die Preise sind niedriger.
Als Etappe einer Florida-Rundreise
Die Keys verbinden sich gut mit Miami, den Everglades und der Golfküste um Naples zu einer Rundreise von zwei Wochen.
Häufige Fragen zu den Florida Keys
Rund vier Stunden ohne Halt über den Overseas Highway und seine 42 Brücken. Mit Stopps in Key Largo, Islamorada und Marathon sollten Sie den ganzen Tag einplanen.
Von Dezember bis April bei 24 bis 28 Grad und trockenem Wetter. Von Juni bis November dauert die Hurrikansaison – dann ist es schwül, dafür sind die Preise niedriger.
Schnorcheln und Tauchen am Riff im John Pennekamp State Park, Sportfischen ab Islamorada, das Turtle Hospital in Marathon sowie in Key West das Hemingway-Haus und den Sonnenuntergang am Mallory Square.
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