Clearwater Beach Hotels und Unterkünfte
Traumhafte Ferien an weissen Sandstränden
Sandpearl Resort
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Clearwater Beach
Das hübsche Resort liegt direkt am wunderschönen, weissen Sandstrand von Clearwater Beach. Restaurants, Bars und...
Hilton Clearwater Beach Resort
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Clearwater Beach
Direkt am weissen, feinsandigen Strand von Clearwater Beach befindet sich das Erstklass-Resort. Downtown Clearwater...
Opal Sands Resort
Preis auf Anfrage
Clearwater Beach
Die Unterkunft befindet sich direkt am wunderschönen Sandstrand von Clearwater Beach. Diverse Restaurants und...
Hyatt Regency Clearwater Beach
Preis auf Anfrage
Clearwater Beach
Das Hotel liegt direkt am weissen, breiten Sandstrand von Clearwater Beach. Das Clearwater Marine Aquarium ist nur...
Bahamas Ferien
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