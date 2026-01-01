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Clearwater Beach, Florida, USA

Clearwater Beach Hotels und Unterkünfte

Traumhafte Ferien an weissen Sandstränden

Entdecken Sie die schönsten Strände der USA auf einer Reise nach Clearwater Beach. Spazieren Sie entlang der Beach Walk Promenade, welcher 2018 von TripAdvisor als schönster Strand der USA ausgezeichnet wurde, besuchen Sie weltklasse Museen, spielen Sie eine Runde Golf auf den Championship-Golfplätzen oder geniessen Sie die unzähligen Einkaufsmöglichkeiten. Sie finden hier direkt am Golf von Mexiko alles, was das Urlauberherz begehrt. Zahlreiche unabhängige Kunstgalerien und weltberühmte Museen bieten Gästen die Möglichkeit sich der Kunst hinzugeben.

Mit seinen vielen Ausflugszielen und Schauplätzen findet man in Clearwater ein grosses Angebot an Festen, Musikunterhaltung und Events, sowohl national bekannte wie auch charmante, noch unbekannte Künstler. Und für Wasserratten bietet die Region unzählige Möglichkeiten in das erfrischende Nass einzutauchen. Ob Windsurfen, Segeln, Jet Ski fahren, Tauchen oder ganz einfach Baden – das kristallklare Wasser des Golfes von Mexiko lädt zu jeder Jahreszeit zum Geniessen ein. Da es hier etwas ruhiger zu und her geht als in Miami oder Orlando, sind Ferien in Clearwater und Umgebung vor allem für Familien sehr empfehlenswert.

Wir kennen die besten Unterkünfte aus eigener Erfahrung, profitieren Sie von unserem Know-how und lassen Sie sich von unserem USA Team beraten!

Sandpearl ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Clearwater Beach
Das hübsche Resort liegt direkt am wunderschönen, weissen Sandstrand von Clearwater Beach. Restaurants, Bars und...
Hilton Clearwater Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Clearwater Beach
Direkt am weissen, feinsandigen Strand von Clearwater Beach befindet sich das Erstklass-Resort. Downtown Clearwater...
Opal Sands ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Clearwater Beach
Die Unterkunft befindet sich direkt am wunderschönen Sandstrand von Clearwater Beach. Diverse Restaurants und...
Hyatt Regency Clearwater Beach
Preis auf Anfrage
Clearwater Beach
Das Hotel liegt direkt am weissen, breiten Sandstrand von Clearwater Beach. Das Clearwater Marine Aquarium ist nur...

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