Beschreibung

Lage Das Hotel liegt etwas ausserhalb des Zentrums von Key Largo, direkt am Meer. Zum John Pennekamp Coral Reef State Park sind es 15 Minuten mit dem Auto.

Angebot Im Hotel stehen den Gästen ein Restaurant, mehrere Bars und Lounges, ein Garten, ein kleiner Privatstrand mit Liegestühlen, ein Spa-Angebot sowie ein Verleih von Wassersportequipment und Fahrrädern (gegen Gebühr) zur Verfügung.