Baker's Cay Resort Key Largo
Key Largo
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt etwas ausserhalb des Zentrums von Key Largo, direkt am Meer. Zum John Pennekamp Coral Reef State Park sind es 15 Minuten mit dem Auto.
Angebot
Im Hotel stehen den Gästen ein Restaurant, mehrere Bars und Lounges, ein Garten, ein kleiner Privatstrand mit Liegestühlen, ein Spa-Angebot sowie ein Verleih von Wassersportequipment und Fahrrädern (gegen Gebühr) zur Verfügung.
Zimmer
Die 200 Zimmer sind liebevoll und modern eingerichtet und verfügen über Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, Terrasse oder Balkon. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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