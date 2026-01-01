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Oceans Edge Resort & Marina

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Key West

Schönes Resort, etwas abseits des aktiven Insellebens von Key West.

Beschreibung

Lage
Das Resort befindet sich auf Stock Island, einer Insel, die zu Key West gehört und mit dem Highway 1 verbunden ist. Das Zentrum von Key West ist ca. 10 km entfernt und in ca. 25 Minuten mit dem Auto erreichbar.
Angebot
Restaurant, Café, Bar, 6 Aussenpools, Fitnessraum, Tischtennis, Kajak-, Paddleboard- und Fahrradverleih (gegen Gebühr), Yogaklassen, Filmabende am Pool (saisonal), Livemusik an bestimmten Tagen, Zutritt zum Key West Golfplatz (gegen Gebühr) sowie ein Shuttlebus-Service nach Key West mehrmals am Tag.
Zimmer
Die 175 hellen und stilvoll gestalteten Zimmer mit Balkon bieten einen Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, Bademäntel und WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

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