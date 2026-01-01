Oceans Edge Resort & Marina
Key West
Beschreibung
Lage
Das Resort befindet sich auf Stock Island, einer Insel, die zu Key West gehört und mit dem Highway 1 verbunden ist. Das Zentrum von Key West ist ca. 10 km entfernt und in ca. 25 Minuten mit dem Auto erreichbar.
Angebot
Restaurant, Café, Bar, 6 Aussenpools, Fitnessraum, Tischtennis, Kajak-, Paddleboard- und Fahrradverleih (gegen Gebühr), Yogaklassen, Filmabende am Pool (saisonal), Livemusik an bestimmten Tagen, Zutritt zum Key West Golfplatz (gegen Gebühr) sowie ein Shuttlebus-Service nach Key West mehrmals am Tag.
Zimmer
Die 175 hellen und stilvoll gestalteten Zimmer mit Balkon bieten einen Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, Bademäntel und WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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