Ocean Key Resort & Spa
Key West
Beschreibung
Lage
Direkt an der Duval Street beim belebten Mallory Square gelegen. Restaurants, Museen und Einkaufsmöglichkeiten sind nur wenige Schritte vom Hotel entfernt. Zum Flughafen Key West sind es ca. 6 km.
Angebot
Im Resort stehen den Gästen ein Restaurant, eine Pool-Bar/Lounge, eine Sonnenuntergangterrasse direkt am Meer, ein Aussenpool, ein Fitnessraum, ein Spa sowie eine Boutique zur Verfügung.
Zimmer
Die 100 Zimmer sind im karibischen Stil gehalten und bieten einen Balkon, eine Minibar und WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
Loading map...