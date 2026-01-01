Havana Cabana
Key West
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt ca. 5 km von der Duval Street und dem Zentrum von Key West entfernt. Mehrere Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der Umgebung.
Angebot
Zur Ausstattung gehören ein Food Truck mit kubanischen Spezialitäten, eine Bar, ein Aussenpool mit DJ-Sets am Wochenende, ein Fitnessraum sowie ein Fahrradverleih.
Zimmer
Die 106 Zimmer sind trendig-modern eingerichtet und bieten Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, Mikrowelle sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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