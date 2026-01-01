Beschreibung

Lage Das Hotel liegt ca. 5 km von der Duval Street und dem Zentrum von Key West entfernt. Mehrere Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der Umgebung.

Angebot Zur Ausstattung gehören ein Food Truck mit kubanischen Spezialitäten, eine Bar, ein Aussenpool mit DJ-Sets am Wochenende, ein Fitnessraum sowie ein Fahrradverleih.