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Kimpton Ella’s Cottages

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Key West

Eine kleine Oase für Gäste, die das Nachtleben von Key West erleben möchten.

Beschreibung

Lage
Die Unterkunft befindet sich im Herzen von Key West, nur wenige Schritte von der Duval Street mit ihrem Unterhaltungsangebot, Restaurants und Bars entfernt.
Angebot
Das Anlage bietet ihren Gästen eine Bar mit Frühstücksangebot und einen Aussenpool.
Zimmer
Die 22 Zimmer sind in renovierten Cottages aus den 1800er Jahren untergebracht und bunt, fröhlich mit Mini-Kühlschrank, Bademänteln, Yogamatten ausgestattet. WLAN gegen Gebühr. Zimmer mit eigenem Aussensitzplatz und Suiten sind ebenfalls buchbar.
Preis auf Anfrage

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