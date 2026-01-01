Southernmost Beach Resort
Key West
Beschreibung
Lage
Direkt am Strand, nur wenige Schritte von der Duval Street mit ihren Restaurants, Bars und Geschäften entfernt gelegen. Zum Southernmost Point sind es ca. 400 Meter.
Angebot
Das Resort verfügt über ein Restaurant, 2 Bars, 3 Aussenpools, eine gepflegte Rasenfläche, einen Strandabschnitt mit Liegestühlen, einen Fitnessraum und ein Spa-Angebot.
Zimmer
Die 127 Zimmer sind stilvoll und hell gestaltet und mit Holzböden, Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, Bademänteln und WLAN (gegen Gebühr) ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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