Beschreibung

Lage Direkt am Strand, nur wenige Schritte von der Duval Street mit ihren Restaurants, Bars und Geschäften entfernt gelegen. Zum Southernmost Point sind es ca. 400 Meter.

Angebot Das Resort verfügt über ein Restaurant, 2 Bars, 3 Aussenpools, eine gepflegte Rasenfläche, einen Strandabschnitt mit Liegestühlen, einen Fitnessraum und ein Spa-Angebot.