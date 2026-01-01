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The Reach Key West, Curio Collection by Hilton

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Key West

Luxushotel für anspruchsvolle Gäste. Das Hotel besticht durch den Strand, die Lage gleich bei der Duval Street sowie das aufmerksame und zugleich zuvorkommende Personal.

Beschreibung

Lage
Direkt am schönen Sandstrand von Key West - und nur einen Block von der Duval Street entfernt gelegen. Ausserdem befindet sich ein 18-Loch Golfplatz in unmittelbarer Umgebung.
Angebot
Das Angebot des Hotels beinhaltet das Steakhouse-Restaurant «Spencer's by the Sea», eine Bar, Poolbar, beheizter Swimmingpool, Fitnesscenter, Velo- und Jet-Ski-Vermietung (gegen Gebühr). Die Tennisplätze eines Partnerhotels in der Nähe können benutzt werden. Am Strand werden kalte Gesichtstücher und frische Früchte verteilt.
Zimmer
Die 150 modernen und mit einem Balkon ausgestatteten Zimmer verteilen sich auf insgesamt 5 Etagen.
Preis auf Anfrage

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