The Reach Key West, Curio Collection by Hilton
Key West
Beschreibung
Lage
Direkt am schönen Sandstrand von Key West - und nur einen Block von der Duval Street entfernt gelegen. Ausserdem befindet sich ein 18-Loch Golfplatz in unmittelbarer Umgebung.
Angebot
Das Angebot des Hotels beinhaltet das Steakhouse-Restaurant «Spencer's by the Sea», eine Bar, Poolbar, beheizter Swimmingpool, Fitnesscenter, Velo- und Jet-Ski-Vermietung (gegen Gebühr). Die Tennisplätze eines Partnerhotels in der Nähe können benutzt werden. Am Strand werden kalte Gesichtstücher und frische Früchte verteilt.
Zimmer
Die 150 modernen und mit einem Balkon ausgestatteten Zimmer verteilen sich auf insgesamt 5 Etagen.
Preis auf Anfrage
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