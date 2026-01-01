Beschreibung

Lage Auf Duck Key/Marathon, direkt am Meer gelegen. Das Resort erstreckt sich über verschiedene, kleine Inselchen. Ca. 150 km vom Flughafen Miami und 105 km von Key West entfernt.

Angebot Zum Resort gehören 4 Restaurants, eine Bar, eine Snackbar, 4 Aussenpools, ein Planschpool, eine Salzwasser-Lagune, ein Fitnesscenter, ein Spa und Schönheitssalon, Tennis, Pickleball, Basketball, Volleyball, diverse Wassersportmöglichkeiten (gegen Gebühr) sowie ein Kinderclub und Spielplatz. Ein Shuttlebus steht in der weitläufigen Anlage zur Verfügung.