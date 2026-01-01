Hawk's Cay Resort
Duck Key
Beschreibung
Lage
Auf Duck Key/Marathon, direkt am Meer gelegen. Das Resort erstreckt sich über verschiedene, kleine Inselchen. Ca. 150 km vom Flughafen Miami und 105 km von Key West entfernt.
Angebot
Zum Resort gehören 4 Restaurants, eine Bar, eine Snackbar, 4 Aussenpools, ein Planschpool, eine Salzwasser-Lagune, ein Fitnesscenter, ein Spa und Schönheitssalon, Tennis, Pickleball, Basketball, Volleyball, diverse Wassersportmöglichkeiten (gegen Gebühr) sowie ein Kinderclub und Spielplatz. Ein Shuttlebus steht in der weitläufigen Anlage zur Verfügung.
Zimmer
Die 407 Hotelzimmer und Wohnungen sind gemütlich mit Holzböden, Mini-Kühlschrank und WLAN gegen Gebühr eingerichtet. Ebenfalls buchbar sind Familienzimmer und Reihenhäuschen mit 2-3 Schlafzimmern.
Preis auf Anfrage
Loading map...