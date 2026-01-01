Little Palm Island Resort & Spa
Little Torch Key
Beschreibung
Einleitung
Unsere Bungalows am Strand sind von der Ästhetik der Britisch-Westindischen Inseln inspiriert und verbinden alte Welttradition mit einer modernen Note. Durchdachte Annehmlichkeiten, einschliesslich eines Innen- und Aussenspas, sorgen für exotischen Charme, der an ein balinesisches Versteck erinnert. In unserem Speisesaal, der von der natürlichen Schönheit unserer tropischen Insel umgeben ist, wird Küche von Weltklasse serviert. Wir laden Sie ein, dem Gewöhnlichen zu entfliehen und sich im neuen Little Palm an außergewöhnlichem Luxus zu erfreuen.
Lage
Vor der sagenumwobenen Küste der Florida Keys, auf einer üppigen, privaten Insel mit Muschelpfaden inmitten von grünem, tropischem Laub und exotischer Tierwelt, liegt das Little Palm Island Resort & Spa - ein Reiseziel wie kein anderes.
Angebot
Private Insel, Pool, The Great Room (Aufenthaltsgebäude), Marina, Boutique, Fitness Center, Wassersport
Zimmer
Ihr Bungalow ist durchdacht gestaltet und gut ausgestattet, mit den luxuriösesten Annehmlichkeiten und einer faszinierenden modernen britischen Kolonialhaltung. Authentische Reetdächer und Gewölbedecken werden durch private Aussenduschen, lebhafte Meeresblicke und plüschige, völlig neue Innenräume ergänzt.
Preis auf Anfrage
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