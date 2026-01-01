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Margaritaville Beachhouse Key West

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Key West

Sympathisches, unkompliziertes Hotel.

Beschreibung

Lage
In der Nähe des Flughafens von Key West an der Südküste der Insel gelegen, befindet sich die Anlage ca. 4 km vom Zentrum entfernt.
Angebot
Ein Restaurant mit Bar, ein Aussenpool und ein Fitnessraum gehören zur Ausstattung.
Zimmer
Die 178 Zimmer und Suiten sind hell und zweckmässig eingerichtet mit Holzböden, Mini-Kühlschrank, Mikrowelle und WLAN (gegen Gebühr). Die Suiten bieten ein Schlafzimmer mit separatem Wohnzimmer mit Sofabett.
Preis auf Anfrage

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