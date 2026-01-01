24 North Hotel
Key West
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich im nordöstenlichen Teil von Key West, nur ungefähr 3 km vom Flughafen entfernt. Attraktionen wie das «West Art and Historical Society Museum» sind ebenfalls in nur wenigen Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Das Hotel verfügt über ein Restaurant mit typisch amerikanischer Küche, eine Bar, einen Aussenpool inklusive Poolbar und eine Sonnenterrasse.
Zimmer
Die modernen Zimmer sind mit allem Notwendigen wie TV oder kostenlosem WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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