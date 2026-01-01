Badeferien im Elounda Beach Hotel & Villas ab Schweiz

Elounda Beach Hotel & Villa

Starten Sie den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück. Während Sie sich im exklusiven Wellnessbereich verwöhnen lassen, lernen Ihre Kinder im betreuten Unterhaltungs- und Animationsprogramm täglich etwas Neues kennen. Gemeinsam können Sie am flachabfallenden Strand Spass unter der Sonne haben. Geniessen Sie abends die kulinarische Vielfalt und lassen Sie sich von einer Show im Amphitheater verzaubern.