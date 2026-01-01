Badeferien im Elounda Beach Hotel & Villas ab Schweiz
Badeferien im Elounda Beach Hotel & Villas ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Freiluft-Amphitheater
- täglich wechselndes Aktivitätenprogramm für Junior-Gäste
- Tauchzentrum
- kulinarische Vielfalt
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute startet Ihre Reise mit dem Flug von der Schweiz nach Heraklion.
2-7. Tag Elounda Beach Hotel & Villa
Starten Sie den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück. Während Sie sich im exklusiven Wellnessbereich verwöhnen lassen, lernen Ihre Kinder im betreuten Unterhaltungs- und Animationsprogramm täglich etwas Neues kennen. Gemeinsam können Sie am flachabfallenden Strand Spass unter der Sonne haben. Geniessen Sie abends die kulinarische Vielfalt und lassen Sie sich von einer Show im Amphitheater verzaubern.
8. Tag Rückreise
Nach einem letzten ausgiebigen Frühstück fahren Sie an den Flughafen in Heraklion und fliegen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Room Sea View Classic
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage