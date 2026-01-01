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Badeferien im Elounda Beach Hotel & Villas ab Schweiz

Das im kretischen Stil erbaute Luxusresort bietet seinen Gästen ein abwechslungsreiches Unterhaltungs- uns Sportangebot, einen exklusiven Wellnessbereich sowie eine breite kulinarische Vielfalt. Beim täglich wechselnden Animationsprogramm wird es auch den jüngeren Gästen nie langweilig. Versuchen Sie sich im Wassersport oder nehmen Sie an einer der vielen Themenabende teil.
Badeferien im Elounda Beach Hotel & Villas ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Freiluft-Amphitheater
- täglich wechselndes Aktivitätenprogramm für Junior-Gäste
- Tauchzentrum
- kulinarische Vielfalt
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute startet Ihre Reise mit dem Flug von der Schweiz nach Heraklion.

2-7. Tag Elounda Beach Hotel & Villa

Starten Sie den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück. Während Sie sich im exklusiven Wellnessbereich verwöhnen lassen, lernen Ihre Kinder im betreuten Unterhaltungs- und Animationsprogramm täglich etwas Neues kennen. Gemeinsam können Sie am flachabfallenden Strand Spass unter der Sonne haben. Geniessen Sie abends die kulinarische Vielfalt und lassen Sie sich von einer Show im Amphitheater verzaubern.

8. Tag Rückreise

Nach einem letzten ausgiebigen Frühstück fahren Sie an den Flughafen in Heraklion und fliegen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double Room Sea View Classic
  • Verpflegung: Frühstück

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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