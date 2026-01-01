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Badeferien im Pilot Beach Resort ab Schweiz

Direkt an einem der schönsten Sandstrände Kretas gelegen, heisst das Pilot Beach Resort seine Gäste willkommen. Profitieren Sie von einem breiten Sport- und Unterhaltungsangebot und geniessen Sie feinste griechische, italienische sowie internationale Gerichte. Auch für die kleinen Gäste gibt es ein abwechslungsreiches Betreuungs- und Animationsprogramm. Geniessen Sie die Sonne an einem der vielen Pools oder am privaten, langen Sandstrand.
Badeferien im Pilot Beach Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- erste Strandlage am flachabfallenden Sandstrand
- breites Sportangebot
- hervorragende Animation und Betreuung für Kinder
- ausgezeichneter Service
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute fliegen Sie aus der Schweiz nach Heraklion. Vom Flughafen auf Kreta werden Sie mit dem Transfer zu Ihrem Hotel gebracht.

2-7. Tag Pilot Beach Resort

Beginnen Sie den Tag nach einem ausgiebigen Frühstück mit einer Runde Yoga oder versuchen Sie sich in einer der vielen Sportarten. Wie wär's mit einer Runde auf dem Jetski? Entspannen Sie sich dann am traumhaften Sandstrand oder lassen Sie sich im Wellnessbereich verwöhnen, während Ihre Kleinen im Kinderprogramm täglich etwas Neues entdecken. Profitieren Sie auch abends von einem der Unterhaltungsangebote und tanzen Sie zu traditioneller Musik unter den Sternen.

8. Tag Rückreise

Heute werden Sie mit dem Transfer vom Hotel zum Flughafen gebracht. Von dort aus treten Sie Ihren Rückflug in die Schweiz an.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double Superior Garden View
  • Verpflegung: Halbpension

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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