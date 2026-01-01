Badeferien im Pilot Beach Resort ab Schweiz

Heute fliegen Sie aus der Schweiz nach Heraklion. Vom Flughafen auf Kreta werden Sie mit dem Transfer zu Ihrem Hotel gebracht.

Pilot Beach Resort

Beginnen Sie den Tag nach einem ausgiebigen Frühstück mit einer Runde Yoga oder versuchen Sie sich in einer der vielen Sportarten. Wie wär's mit einer Runde auf dem Jetski? Entspannen Sie sich dann am traumhaften Sandstrand oder lassen Sie sich im Wellnessbereich verwöhnen, während Ihre Kleinen im Kinderprogramm täglich etwas Neues entdecken. Profitieren Sie auch abends von einem der Unterhaltungsangebote und tanzen Sie zu traditioneller Musik unter den Sternen.