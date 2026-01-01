Badeferien im Pilot Beach Resort ab Schweiz
Badeferien im Pilot Beach Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- erste Strandlage am flachabfallenden Sandstrand
- breites Sportangebot
- hervorragende Animation und Betreuung für Kinder
- ausgezeichneter Service
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute fliegen Sie aus der Schweiz nach Heraklion. Vom Flughafen auf Kreta werden Sie mit dem Transfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Pilot Beach Resort
Beginnen Sie den Tag nach einem ausgiebigen Frühstück mit einer Runde Yoga oder versuchen Sie sich in einer der vielen Sportarten. Wie wär's mit einer Runde auf dem Jetski? Entspannen Sie sich dann am traumhaften Sandstrand oder lassen Sie sich im Wellnessbereich verwöhnen, während Ihre Kleinen im Kinderprogramm täglich etwas Neues entdecken. Profitieren Sie auch abends von einem der Unterhaltungsangebote und tanzen Sie zu traditioneller Musik unter den Sternen.
8. Tag Rückreise
Heute werden Sie mit dem Transfer vom Hotel zum Flughafen gebracht. Von dort aus treten Sie Ihren Rückflug in die Schweiz an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Superior Garden View
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage