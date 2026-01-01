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Badeferien im Mitsis Rinela Beach Resort & Spa ab Schweiz

Lassen Sie es sich gut gehen - in diesem All-inclusive Resort mit direkter Strandlage erwarten Sie Ruhe und Entspannung. Während die Kleinen im Miniclub neue Freunde treffen und täglich etwas Neues erleben, geniessen Sie die Sonne im hoteleigenen Adults Only-Bereich am Strand oder lassen Sie sich mit einer ausgiebigen Massage im Spa-Bereich verwöhnen. Auch für aktivere Gäste bietet das Hotel eine breite Palette an Unterhaltungsmöglichkeiten, sowohl im als auch ausserhalb vom Wasser.
Badeferien im Mitsis Rinela Beach Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- flachabfallender Sandstrand
- idyllische Anlage
- separater Adults Only Strandbereich
- kurzer Transfer
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Ihre Reise startet heute mit dem Flug aus der Schweiz nach Heraklion.

2-7. Tag Mitsis Rinela Beach Resort & Spa

Starten Sie Ihren Tag mit einem leckeren Frühstück. Danach erkunden Sie die verschiedenen Unterhaltungsmöglichkeiten, wie wär's mit etwas Wassersport? Nach einigen aufregenden Stunden bietet der 200m lange Sandstrand die perfekte Entspannungsmöglichkeit. Abends gönnen Sie sich ein leckeres Essen und geniessen die Live Musik.

8. Tag Rückreise

Heute fahren Sie wieder zum Flughafen in Heraklion und fliegen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Bungalow Superior Private Courtyard
  • Verpflegung: All Inclusive plus

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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