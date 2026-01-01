Badeferien im Mitsis Rinela Beach Resort & Spa ab Schweiz

Lassen Sie es sich gut gehen - in diesem All-inclusive Resort mit direkter Strandlage erwarten Sie Ruhe und Entspannung. Während die Kleinen im Miniclub neue Freunde treffen und täglich etwas Neues erleben, geniessen Sie die Sonne im hoteleigenen Adults Only-Bereich am Strand oder lassen Sie sich mit einer ausgiebigen Massage im Spa-Bereich verwöhnen. Auch für aktivere Gäste bietet das Hotel eine breite Palette an Unterhaltungsmöglichkeiten, sowohl im als auch ausserhalb vom Wasser.