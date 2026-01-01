Badeferien im Mitsis Rinela Beach Resort & Spa ab Schweiz
Badeferien im Mitsis Rinela Beach Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- flachabfallender Sandstrand
- idyllische Anlage
- separater Adults Only Strandbereich
- kurzer Transfer
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Ihre Reise startet heute mit dem Flug aus der Schweiz nach Heraklion.
2-7. Tag Mitsis Rinela Beach Resort & Spa
Starten Sie Ihren Tag mit einem leckeren Frühstück. Danach erkunden Sie die verschiedenen Unterhaltungsmöglichkeiten, wie wär's mit etwas Wassersport? Nach einigen aufregenden Stunden bietet der 200m lange Sandstrand die perfekte Entspannungsmöglichkeit. Abends gönnen Sie sich ein leckeres Essen und geniessen die Live Musik.
8. Tag Rückreise
Heute fahren Sie wieder zum Flughafen in Heraklion und fliegen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Bungalow Superior Private Courtyard
- Verpflegung: All Inclusive plus
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage